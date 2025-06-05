Infraestructures
Les obres pel Corredor del Mediterrani a Roda de Berà s’allargaran fins després de l’estiu
Veïns i l’Ajuntament denuncien que les pantalles acústiques «taparan el sol» al veinat
Els treballs per ampliar el túnel ferroviari de Roda de Berà van finalitzar fa tres mesos, però el dia a dia dels veïns més propers a la infraestructura no ha canviat gaire. Si bé la circulació pel túnel s’ha reprès amb normalitat, Adif manté actives diverses actuacions al voltant de la via, com la construcció de pantalles acústiques i treballs de drenatge.
Precisament, per poder conviure amb el trànsit ferroviari, els treballs d’adequació restants s’està executant entre les 23 hores i les 4 de la matinada, segons explica Adif. Actualment, l’empresa treballa amb la previsió d’allargar aquestes tasques «fins després de l’estiu».
Aquest fet ha generat molèsties amb alguns veïns i veïnes consultats per aquest diari, arribant fins al punt d’enfrontar-se directament amb els operaris per «no poder dormir». De fet, l’arribada de la calor hauria agreujat les molèsties, ja que no poden tancar les finestres durant la nit.
Les queixes han estat posades en mà de l’alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, qui també denúncia l’ocupació que estan generant aquestes obres a diversos punts del municipi. Sense anar més lluny, assenyala que l’aparcament dissuasiu més gran d’aquesta zona està ocupat per maquinària i diversos elements antics retirats de la via.
De fet, el consistori havia marcat el dia d’avui com a «límit» per retirar les ocupacions. «Estem a tocar de Sant Joan, activarem la zona blava i el municipi creix molt, es poden generar afectacions greus», apunta Virgili. Des d’Adif assenyalen que la data prevista per desocupar l’aparcament és a l’octubre.
Cal recordar que la data prevista per acabar les obres del Corredor del Mediterrani a Sant Vicenç és el setembre, així que la posada en marxa de les mercaderies és encara una incògnita.
Pantalles acústiques
Més enllà d’això, aquestes obres ha generat un nou punt de conflicte, la instal·lació de les pantalles acústiques. Uns cinc habitatges, que comparteixen jardí pràcticament amb la via, han vist com s’instal·len columnes de fins a sis metres d’alçada, on posteriorment es disposaran les pantalles.
«Ens deixaran sense sol ni llum a casa», lamenta Luis Riba, un dels afectats, qui afirma que l’estructura arriba fins al tercer pis. Preocupats per aquest fet, els veïns van presentar una instància a l’Ajuntament. L’alcalde va traslladar aquestes preocupacions a Adif, amb qui va intentar negociar «rebaixar un parell de metres l’alçada».
Virgili afirma que els veïns van fins i tot firmar un document on «posaven l’impacte visual per davant de l’acústic». No obstant això, l’empresa n’hi hauria remès un informe on no accepten aquestes peticions. L’alcalde explica que va poder veure el projecte d’aquestes pantalles abans d’iniciar l’obra, però aquestes no estaven referenciades amb els edificis. Per la seva part, els veïns afirmen no haver rebut «cap informació» prèvia als treballs.
Més enllà d’aquests habitatges concrets, l’alcalde assenyala «el gran impacte visual» que tenen aquestes pantalles. «Sabem que en quatre dies estaran plenes de grafitis, correm el risc d’acabar generant un gueto», assevera Virgili.
D’altra banda, els veïns propers a les vies afirmen que «les pantalles redueixen el so, però no el bloquegen», de manera que han de seguir «convivint amb molèsties», però amb menys visibilitat. Per aquests i altres problemes, diversos veïns s’estan unint en una plataforma per «fer soroll» i una recollida de firmes. Els afectats es plantegen arribar a «tallar carreteres».