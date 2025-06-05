Infraestructures
Desmantellen l'últim tram de l'antiga línia elèctrica de Tarragona a Vilanova i la Geltrú
L'alcalde de Roda de Berà celebra l'obra com una «gran fita» tot i lamentar que la nova no s'hagi soterrat
Endesa ha iniciat el desmantellament de l'últim tram entre Roda de Berà i Creixell, al Tarragonès, de l'antiga línia elèctrica que connectava la subestació de Tarragona amb la de Vilanova i la Geltrú. Fins al juliol es desballestaran les darreres 33 torres d'alta tensió en el marc d'un projecte que va començar fa 25 anys.
L'actuació arriba després que la companyia elèctrica hagi posat en funcionament la nova línia que uneix el Tarragonès i el Garraf al costat de l'AP-7 i la C-32, i que compta amb més potència (152,4 MVA). L'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, ha dit que és una «gran fita» perquè feia 30 anys que hi «batallaven». Tot i això, ha reconegut que la seva demanda era soterrar la línia i no fer-ne una altra d'aèria.
El projecte per desmantellar l'antiga línia elèctrica entre Vilanova i la Geltrú i Tarragona va iniciar-se l'any 2000. Després d'aconseguir els permisos pertinents, es van fer les primeres obres per trams, des del Garraf fins al Tarragonès. Ara, gairebé 25 anys després, es donarà per finalitzat en pocs mesos. La responsable del projecte d'Endesa, Gertrudis Guerrero, ha assenyalat que hi ha «molts organismes, i tots han de donar la seva autorització. Per poder aconseguir-los tots, porta molt de temps. Per això portem tants anys i anem fent tram». El desmuntatge de les torres que mesuren entre 12 i 18 metres s'ha fet a mesura que es construïen els trams del nou traçat.
En total, Endesa ha destinat 15 milions d'euros en construir la nova línia, 3,5 per desmantellar l'antic traçat del qual es retiraran uns sis quilòmetres de cable. La nova xarxa és de 53 quilòmetres i compta amb 170 nous suports. La infraestructura està feta d'uns materials més resistents a les inclemències meteorològiques com la calamarsa, les pedregades, o les descàrregues de llamps; o el vandalisme, així com els trets dels caçadors. També s’ha instal·lat un cable de terra dotat amb fibra òptica per millorar les telecomunicacions i la fiabilitat davant incidències.
L'enginyera ha destacat que aquesta línia servirà «per donar millor servei als abonats» i el desmantellament de l'antiga millorarà la «visibilitat» perquè «els veïns puguin tenir una vida més tranquil·la», ja que l'actual traçat travessava la urbanització de les Torres, a Roda de Berà, on viuen una seixantena de persones.
Reivindicació del territori
Fa trenta anys que el territori reclamava eliminar aquesta línia d'alta tensió. «Fa 22 anys que estic a l'Ajuntament i n'he sentit a parlar sempre», ha assenyalat l'alcalde de Roda de Berà. «Hem batallat i ha costat molt, al final crec que hem aconseguit una solució digna que és treure-la de la trama urbana i apropar-la més a la línia de transport, a l'AP-7», ha insistit.
Tot i que continuen tenint la línia aèria, Virgili ha subratllat que ara es troba «més allunyada de les cases». Tot i això, l'alcalde ha explicat que la seva proposta era soterrar la infraestructura o que transcorregués al costat de les vies de tren d'alta velocitat. Unes opcions que Endesa va descartar per l'elevat cost.