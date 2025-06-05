Successos
Comissen 1.021 plantes de marihuana en un hivernacle a un edifici de tres plantes de Constantí
La plantació estava al segon i tercer pis, i al primer hi havia les eines per cuidar-la
Els Mossos d'Esquadra han comissat 1.021 plantes de marihuana en un hivernacle instal·lat en un edifici de tres plantes a Constantí. El desmantellament s'ha fet aquest dijous cap a les nou del matí i a més del cos policial català hi ha participat la Policia Local. A banda de les plantes, hi havia l'equipament necessari per afavorir el creixement del cultiu. L'actuació s'ha dut a terme després de confirmar l'existència del viver a l'immoble, situat al carrer Major. El cultiu es concentrava a la segona i tercera planta, mentre que als baixos hi havia tots els aparells. Les finestres estaven tapades i hi havia una cinquantena de làmpades, quatre aparells d'aire condicionat, 26 ventiladors, filtres i altres elements.
Tècnics especialitzats han interromput la connexió al subministrament elèctric després de verificar que era fraudulenta i presentava un consum elevat. A més, els Mossos indiquen que el muntatge elèctric era precari i presentava risc d'incendi.
A banda, el cos policial català també explica que l'edifici comptava amb un sistema propi de videovigilància amb càmeres repartides en diferents punts. La investigació continua oberta.