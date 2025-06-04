Economia
La proposta pel futur d'Aquopolis i Pacha: un espai obert amb hotels i restaurants de luxe
Vila-seca busca una persona per liderar la transformació turística de la Pineda
L’Ajuntament de Vila-seca ha iniciat un concurs públic per contractar a una persona com a project manager per dissenyar el futur turístic de la Pineda. Aquest càrrec haurà de definir un nou projecte turístic als terrenys que ocupen Aquopolis i Pacha.
La discoteca va tancar durant la pandèmia i ara s’espera la seva demolició. D’altra banda, el parc aquàtic es mantindrà obert aquest estiu, però podria ser l’últim. Així, l’Ajuntament de Vila-seca comptarà amb catorze hectàrees en les quals vol establir un model que combini oci, turisme i experiències innovadores.
La persona contractada s’haurà de recolzar en el document elaborat per THR, consultora especialitzada en turisme, que va encarregar l’Ajuntament. L’objectiu del consistori és trobar un actiu turístic familiar que mantinguin l’activitat tot l’any.
La proposta de THR
La consultora ha elaborat tres escenaris possibles per aquests terrenys tenint com a referència destinacions com Futuroscope, el Museu de la Ciència de Comsocaixa, El World of Wine de Porto o l’Àrea 15 de Las Vegas.
La proposta escollida disposaria d’un gran edifici ‘icònic’ davant el frontal marítim i una gran plaça central oberta per esdeveniments envoltada d’espais comercials. Completarien el recinte grans àrees enjardinades, hotels de luxe, espais gastronòmics i aparcaments a la part més allunyada del mar. L’alternativa seleccionada defineix un 25% de sòl edificat i un 27% de zones privades exteriors. D’altra banda, el 48% de l’espai seria de lliure accés.
Entrant al detall, es plantegen unes 300 habitacions hoteleres amb una oferta gastronòmica mediterrània d’alt nivell. També s’aposta pels espais oberts on es puguin celebrar esdeveniments temàtics que puguin canviar. Quan a les propostes d’oci s’apunta a la tecnologia i les experiències immersives com a peces clau.
La consultora preveu una inversió de 232 milions del projecte, els quals tindrien un període de recuperació de nou anys. Així mateix, s’estima un impacte directe de 142 milions d’euros i l’ocupació directa de 1.000 persones l’any 2042.
El ‘project manager’
La persona que es liderarà aquesta transformació haurà de demostrar un bagatge professional en arquitectura o enginyeria. Entre les seves tasques es trobarà la coordinació de totes les fases del projecte, tot coordinant els diferents agents públics i privats implicats.
Entrant més al detall, la persona responsable es farà càrrec de l’equació urbanística i normativa d’aquest desenvolupament. A més també capitanejarà la creació d’un master plan que delimiti les zones d’actuació i les infraestructures necessàries per garantir l’atractiu del projecte. Finalment, el project manager també es farà càrrec d’analitzar els possibles operadors privats, atraure inversors i seguir la contractació.
El contracte preveu una duració inicial de dos anys, tot i que aquest es podrà prorrogar fins a un màxim de quatre. El preu establert pel contracte és de 90.000 euros l’any abans d’IVA. El cost anual no variaria en cas de pròrroga del contracte. El termini per participar romandrà obert fins al pròxim 30 de juny.