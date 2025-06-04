Successos
Troben a Tarragona el cos sense vida de la Maria Ángeles, la veïna desapareguda de Torredembarra
La troballa la va fer una persona que passejava per la zona de l''skate park' del parc Francolí
La Maria Ángeles, la veïna de Torredembarra desapareguda des del dimarts passat, ha estat localitzada aquest dimarts per la tarda sense vida a Tarragona. Una persona que passejava per la zona de l'skate park situta al parc Francolí va alertar als Mossos d'Esquadra cap a les 19.30 hores al fer la troballa. Segons confirmen les fonts policials, el cos de la dona de 61 anys estava recolzat sobre uns matolls sota el pont de l'autovia.
Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles per tal de procedir a la seva identificació i fer els tràmits judicials pertinents. La dona, en el moment de la troballa, anava indocumentada. Un cop confirmada la identitat, la policia autonòmica va comunicar la notícia a la família. Es desconeix com va arribar la dona de Torredembarra fins a Tarragona.
La Maria Ángeles va desaparèixer el dimarts 27 de maig a Torredembarra i fins llavors la seva família i els Mossos d'Esquadra van difondre la seva imatge per demanar ajuda per tal de localitzar-la. Malauradament, el seu cos sense vida va ser localitzat ahir a la tarda.