Policial
Detinguts a Torredembarra quatre individus per robar a vehicles a l'AP-7
Els arrestats van ser interceptats a l’aparcament de Mañé i Flaquer
La Policia Local de Torredembarra ha col·laborat amb els Mossos d’Esquadra en la detenció de quatre homes per diversos robatoris en interior de vehicles a l’AP-7, aquest dilluns 2 de juny, després de rebre l’alerta d’un ciutadà que circulava per l’autopista.
Cap a tres quarts de dues del migdia, un conductor va veure dos vehicles aturats a la zona d’emergència de l’AP-7 i com un home s’amagava, obria la porta d’un vehicle i s’emportava una motxilla, per després marxar ràpidament en un altre vehicle. Aquest ciutadà va seguir el vehicle mentre informava telefònicament a la Policia Local de Torredembarra de la seva ubicació en temps real.
Gràcies a l’avís, el vehicle sospitós va ser localitzat a l’aparcament de Mañé i Flaquer, on les patrulles de la Policia Local van interceptar-lo i tot seguit van identificar els ocupants. En l’escorcoll del vehicle, els agents van localitzar diverses motxilles i objectes de valor presumptament sostrets a terceres persones.
Davant aquests indicis, es va donar avís als Mossos d’Esquadra de la comissaria de Torredembarra, que es van fer càrrec de les gestions i la detenció dels quatre homes. amb domicili a l’Hospitalet de Llobregat.
Segons han informat els Mossos d’Esquadra, els detinguts formarien part d’un grup organitzat dedicat als furts i robatoris a l’autopista. Coneguts en l'argot policial com a «pisteros» utilitzen mètodes al descuit i d'engany a les seves víctimes per apropiar-se d'objectes de valor de l'interior dels vehicles i fugir ràpidament utilitzant aquesta via.
Policia Local i Mossos d’Esquadra agraeixen la col·laboració ciutadana, clau per fer possible aquesta intervenció amb èxit, i recorda la importància de comunicar qualsevol activitat sospitosa a les autoritats.