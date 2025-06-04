Turisme
A la cerca del turista ‘foodie’
Operadors internacionals es troben a la Canonja per a treballar el turisme gastronòmic
Foodie és un anglicisme equivalent a una persona que té un interès especial en el menjar, des del producte inicial fins al plat final, passant per la manera d’obtenir-lo i cuinar-lo. I aquest perfil de turista és el que l’Agència Catalana de Turisme vol potenciar al territori.
«Consumeixen gairebé un 30% més que el turisme convencional», va explicar Patrick Torrent, director executiu de l’Agència. L’Hotel Mas La Boella de la Canonja va acollir ahir una nova edició de la trobada de negocis anomenada Tasty Catalonia. «Hem convidat més de 70 operadors de 18 mercats internacionals. Tots ells especialitzats en el turisme gastronòmic», va indicar Torrent.
Exòtics pels asiàtics
Els professionals vinguts d’arreu del món mantenien reunions de negoci durant el matí i després van desplaçar-se a diferents punts de Catalunya per veure in situ les experiències que vendran després al seu país d’origen. «Estic buscant conèixer experiències relacionades amb el vi. Nosaltres venem a mercats sud-americà com Xile o l’Argentina i estic buscant nous mercats», va explicar Felipe Costa, que venia del Brasil.
«Aniré a les Terres de l’Ebre perquè mai hi he estat. Treballo amb clients i experiències de luxe, que encara no valoren tant la gastronomia. Però per això vinc, per conèixer-ho millor i vendre-ho després millor», afegia Costa. Si bé ara a casa nostra arrenca la temporada alta turística, els operadors ja treballaven en la temporada vinent.
I, de cara al futur, no només el mercat sud-americà tindrà molt a dir. «El mercat asiàtic és molt foodie, estan molt interessats en tot allò que sigui l’exotisme gastronòmic que nosaltres els oferim. Nosaltres quan anem allà ho trobem exòtic. I ells quan venen els hi passa igual. La gastronomia els sembla una excel·lent manera de conèixer un país», va expressar Torrent.
Que sigui més del 10%
Segons explica l’Agència Catalana de Turisme, actualment el turista gastronòmic suposa el 10% dels 20 milions de turistes internacionals que arriben al país cada any. «És una mena de turisme conscient, un visitant que sap el que ve a veure, que sap el que ve a tastar, que sap el que ve a viure. Per tant, és un perfil que ens ajuda a crear una millor entesa del que som com a país i com a destinació», va expressar el director executiu.
Sense esperar el mercat rus
Aquest perfil de visitant era sovint el rus, que anys enrere tenia molt pes a la Costa Daurada i, d’ençà l’esclat de la guerra, ha gairebé desaparegut. «No el podem esperar encara. Però el sector del territori s’ha espavilat molt a buscar la diversificació de mercats. El mercat rus havia ocupat bona part de l’oferta i ara s’ha recuperat amb el mercat francès, alemany o neerlandès. Tenim ben diversificada l’estratègia a la Costa Daurada», va concloure Torrent.