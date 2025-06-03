Neteja
Torredembarra reforçarà la recollida de residus i neteja viària per afrontar la temporada d’estiu
S'incorporaran més operaris i més vehicles per dur a terme el servei
De l’1 de juny al 30 de setembre, l’Ajuntament de Torredembarra, a través de la Regidoria de Residus i Neteja Viària, posa en marxa un dispositiu especial de reforç dels serveis de recollida de residus i de neteja viària per fer front a l’augment significatiu de població i d’activitat que viu el municipi durant els mesos d’estiu. Aquesta actuació té com a objectiu garantir una Torredembarra neta, endreçada i sostenible.
Entre els principals canvis i millores que s’aplicaran durant aquest període hi ha l'increment del personal de neteja viària, amb 10 operaris diaris de dilluns a dissabte i 4 els diumenges. També s'incorporaran nous vehicles per reforçar la recollida de papereres, especialment a la façana marítima i als accessos a les platges.
A més, la recollida porta a porta de fracció orgànica es farà cada dia, inclosos els festius. També es reforçarà el servei comercial, amb recollida de vidre tres cops per setmana (dimarts, dijous i dissabtes) i un servei extra de recollida de cartró i envasos a les zones de Baix a Mar i els Munts, els diumenges, de 10 a 11 h.
Finalment, durant el mes de juny es farà una campanya intensiva de neteja de contenidors comercials, amb previsió de repetir-la al setembre en el punts de major ús o amb més incidències.
El regidor de Residus i Neteja Viària, Raúl García, ha destacat que «aquest període requereix un esforç addicional per part de tots els serveis, però també una actitud responsable per part de tothom». Ha insistit en la importància de la col·laboració ciutadana per al bon funcionament del sistema, especialment en les zones amb més pressió turística.
Finalment, l’Ajuntament fa una crida a la responsabilitat compartida de la ciutadania i del teixit comercial per mantenir Torredembarra neta i cívica, especialment en períodes de màxima afluència. Qualsevol incidència (com desperfectes, desbordaments o brutícia) es pot comunicar mitjançant l’aplicació Viu La Torre o enviant un correu a residus.neteja@torredembarra.cat.