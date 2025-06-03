Festes
La Pobla de Mafumet engega el pròxim dia 5 els actes de la Festa Major de Sant Joan
L’economista i consultor Emilio Duró serà el protagonista de l’Arrencada
L’Ajuntament de la Pobla de Mafumet ja ha definit el programa d’actes de la Festa Major de Sant Joan, que enguany s’allargarà del 5 al 24 de juny, amb un total de 44 propostes de lleure. Tot plegat començarà aquest proper dijous (17.30 h) a la Biblioteca municipal, amb una nova sessió de l’Hora del Conte. En aquesta ocasió, Sensedrama conduirà Contes i mites irlandesos i celtes.
Dos dies després, el protagonisme serà per a la gent gran del municipi, que celebrarà el tradicional dinar de germanor (Pavelló, 14 h) en un acte que també servirà per homenatjar aquells matrimonis que, enguany, celebren les seves noces d’or. L’activitat festiva prosseguirà a la tarda, amb la gala i posterior exposició amb motiu del 40è aniversari del Club Patí, una de les entitats històriques del municipi.
Ja a la nit (22 h), la Pobla s’il·luminarà al ritme del Ball de diables Els 7 Pecats Capitals, organitzadors i protagonistes d’un correfoc que també comptarà amb la participació i la pólvora del Ball de diables de Bellvei, el Ball de Diables de la Ràpita del Penedès i les Diablesses de la Geltrú. En arribar al final del recorregut, totes les colles participants oferiran una encesa conjunta amb grans lluïments finals.
Pel que fa al diumenge i tot tancant aquesta primera setmana d’activitat prèvia, la Bicicletada popular (10 h) reunirà petits i grans en una proposta que combina el component esportiu i saludable amb l’element social i festiu, mentre que a la tarda el protagonisme serà de nou per al Club Patí i el festival de patinatge Un viatge en el temps (18.30 h, Pavelló), amb el qual arrodonirà les celebracions pel seu 40è aniversari. Al vespre (19 h), Albert Mañosa interpretarà peces d’autors tan destacats com Bach, Buxtehude, Mendelssohn, Mompou o Reger, en un concert emmarcat en el 12è cicle de concerts d’orgue a la parròquia de Sant Joan Baptista.
Els actes previs de la Festa Major es veuran completats el 12 de juny, amb el taller Fes el teu llibre (17.30 h, Biblioteca), dintre de la programació de l’Hora del conte; i el festival de fi de curs de l’escola i posterior sopar.
El gruix dels actes inclosos en el programa festiu són d’accés lliure i gratuït, amb l’única excepció de l’obra teatral La niña bonita, de l’humorista Peyu. Aquest actuarà a la Pobla el 24 de juny (20 h, Casal Cultural) en l’últim dia d’activitat festiva.
Altres noms destacats que protagonitzaran la Festa Major pobletana són l’economista i consultor Emilio Duró, qui serà l’encarregat d’obrir el programa d’actes amb la conferència Diferenciar allò important d’allò secundari en el marc de l’acte de l’Arrencada (13 de juny, 19 h, Casal Cultural).
L’endemà, 14 de juny, serà el torn per a l’acrobàcia, l’humor i el risc, de la mà d’en Wilbur. El popular acròbata arribarà a la Pobla amb l’espectacle Piensa en Wilbur (18 h, Casal Cultural).
A partir de les 22.30 h donarà inici el concert de Festa Major. Aquest estarà protagonitzat pels Catarres.