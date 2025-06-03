Equipaments
La Piscina Municipal de Constantí obrirà portes a partir del 21 de juny
La temporada s'allargarà fins al 14 de setembre
El dissabte 21 de juny s’iniciarà la temporada d’estiu a la Piscina Municipal de Constantí. Des d'aquesta setmana ja es poden adquirir els abonaments i fer les inscripcions pers cursos de natació. Fins al 14 de setembre, la piscina estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de 12 a 20 hores.
Per tal d’accedir a la piscina es pot adquirir el passi per a tota la temporada d’estiu per a infants, adults i pensionistes (majors de 65 anys pensionistes), el passi de temporada familiar; o bé entrades puntuals (1 dia). Com ja és habitual, es manté la possibilitat d’adquirir entrades per un sol dia, abonaments setmanals, o bé per 10 dies. Els menors de 4 anys tindran accés gratuït, sempre acompanyats d’un adult. Les entrades d’1 dia, 1 setmana i l’abonament de 10 dies es poden adquirir a la recepció de la piscina.
Pel que fa a la documentació per sol·licitar el passi de temporada s’ha d’entregar al Pavelló Poliesportiu municipal en horari de dilluns a divendres de 10 a 20 hores. Es manté la bonificació dels preus per als socis i sòcies del gimnàs del Pavelló Poliesportiu, que estiguin en actiu. La data límit per tramitar els passis és el 30 de juliol.
Per altra banda, durant els mesos de juliol i agost s’oferiran els habituals cursos de natació: del 7 de juliol al 29 d'agost. Els cursos que es podran realitzar aquest any són de familiarització (per a qui no sàpiga surar ni nedar); d’iniciació (si saps surar i vols començar a nedar); de perfeccionament (per millorar la tècnica de natació); i natació per adults (per a majors de 18 anys). A més, s’ofereix la possibilitat de fer els cursos per quinzenes (20 i 24 euros) o bé durant el mes sencer (40 i 48 euros euros).