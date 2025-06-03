Diari Més

La Piscina Municipal de Constantí obrirà portes a partir del 21 de juny

La temporada s'allargarà fins al 14 de setembre

Imatge de la piscina municipal de Constantí.

Imatge de la piscina municipal de Constantí.Cedida

El dissabte 21 de juny s’iniciarà la temporada d’estiu a la Piscina Municipal de Constantí. Des d'aquesta setmana ja es poden adquirir els abonaments i fer les inscripcions pers cursos de natació. Fins al 14 de setembre, la piscina estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de 12 a 20 hores.

Per tal d’accedir a la piscina es pot adquirir el passi per a tota la temporada d’estiu per a infants, adults i pensionistes (majors de 65 anys pensionistes), el passi de temporada familiar; o bé entrades puntuals (1 dia). Com ja és habitual, es manté la possibilitat d’adquirir entrades per un sol dia, abonaments setmanals, o bé per 10 dies. Els menors de 4 anys tindran accés gratuït, sempre acompanyats d’un adult. Les entrades d’1 dia, 1 setmana i l’abonament de 10 dies es poden adquirir a la recepció de la piscina. 

Pel que fa a la documentació per sol·licitar el passi de temporada s’ha d’entregar al Pavelló Poliesportiu municipal en horari de dilluns a divendres de 10 a 20 hores. Es manté la bonificació dels preus per als socis i sòcies del gimnàs del Pavelló Poliesportiu, que estiguin en actiu. La data límit per tramitar els passis és el 30 de juliol.

Per altra banda, durant els mesos de juliol i agost s’oferiran els habituals cursos de natació: del 7 de juliol al 29 d'agost. Els cursos que es podran realitzar aquest any són de familiarització (per a qui no sàpiga surar ni nedar); d’iniciació (si saps surar i vols començar a nedar); de perfeccionament (per millorar la tècnica de natació); i natació per adults (per a majors de 18 anys). A més, s’ofereix la possibilitat de fer els cursos per quinzenes (20 i 24 euros) o bé durant el mes sencer (40 i 48 euros euros).

