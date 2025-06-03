Societat
Nicolás Barnes és el nou director de la presó de Mas d'Enric
Llicenciat en psicologia fins ara ocupava el càrrec de subdirector de Tractament al Centre Penitenciari de Joves
Nicolás Barnes és el nou director de la presó de Mas d’Enric del Catllar, segons han confirmat fonts del Departament de Justícia a l’ACN. El nomenament es va fer efectiu aquest dilluns després de superar el procés de candidatures. Durant dinou anys, Barnés ha ocupat diversos càrrecs dins de l'administració de la Generalitat. L’últim d’ells, el de subdirector de Tractament al Centre Penitenciari de Joves (des del març de 2024). També ha fet de docent en el Màster Internacional de Teràpia Psicomotriu de la Universitat Rovira i Virgili (URV). A més, és llicenciat i doctorat en Psicologia. El nou responsable del centre penitenciari ha substituït Jordi Pons, el qual va assumir el càrrec de director de Brians 1 fa dues setmanes.
El nou director del centre penitenciari de Mas d’Enric va ocupar el càrrec de psicòleg a la Unitat de Programes d'Intervenció Especialitzada - Direcció General d'Afers Penitenciaris des del març de 2021 fins al març de 2024. Durant quatre anys, del 2017 al 2021, va exercir de psicòleg penitenciari i també de psicòleg forense del 2006 al 2017 de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica.
Entre altres feines, ha impartit classes al Màster Internacional de Teràpia Psicomotriu de la URV, fent de docent des de l'any 2002 fins al 2016, així com de l’assignatura de prevenció del Crim i Programes de Rehabilitació a la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).
Pel que fa als estudis, va cursar la llicenciatura de Psicologia (1994 - 1998) a la URV i es va doctorar en aquesta matèria per la Universitat de Barcelona (2019). Alhora, és diplomat en Estudis Avançats, Antropologia Social i Cultural (2000 - 2003) i va cursar una beca d'investigació, antropologia i psicologia a École des Hautes Études en Sciences Sociales a París (2002 - 2002).