La Canonja
L'Agència Catalana de Turisme reuneix operadors internacionals de turisme gastronòmic
Una trobada a Tarragona els posa en contacte amb empresaris catalans i els permetrà també conèixer el país
L'Agència Catalana de Turisme (ACT) ha congregat una setantena d'operadors internacionals de divuit mercats especialitzats en turisme gastronòmic i enoturisme en una trobada a La Canonja. Sota el nom de Tasty Catalonia, durant aquest dimarts mantindran reunions de treball amb empresaris catalans per tal que puguin portar visitants foodies.
Posteriorment, i fins divendres, els operadors internacionals es dividiran en sis grups i visitaran fins a sis zones del país per tal que puguin conèixer amb detall indrets específics i així oferir-los als seus clients. El director executiu de l'ACT, Patrick Torrent, ha destacat que els turistes gastronòmics gasten, de mitjana, entre un 25% i un 30% més que la resta de visitants.
«Són els interlocutors més adequats i eficients per poder facilitar la comercialització del sector turístic català», ha manifestat Torrent. Els touroperadors s'han seleccionat gràcies als dotze centres de promoció turística que té Catalunya i durant la jornada se celebren 1.500 reunions ràpides de quinze minuts. Cada participant d'entrada ja té assignades més d'una quinzena de trobades.
Anna Martín, representant de Viajes Velero -agència receptiva de la Costa Daurada-, ha manifestat que la «jornada és molt útil» perquè els permet «aconseguir clients que no coneixen la zona». «Busquem touroperadors de fora perquè portin aquí els clients a passar les vacances. Ells estan al seu país i són els encarregats de portar-nos els visitants», ha explicat.
Un dels participants internacionals és Filipe Costa, brasiler. «A Brasil venem vins i aquí busco opcions de conèixer experiències» relacionades amb l'enoturisme, ha explicat. En el seu cas però, el principal segment són les visites guiades en ciutats i els vaixells de luxe, però a la seva empresa estan intentant entrar en el món de les experiències gastronòmiques. La zona que ell visitarà els pròxims dies és les Terres de l'Ebre.
Torrent ha concretat que dels 20 milions de turistes internacionals que cada any rep Catalunya, entre un 10% i un 15% són els denominats foodies. «És un volum rellevant i volem que s'expandeixi, que ajudi a estimular la indústria agroalimentària que produeix productes d'excel·lència», ha indicat. Del pressupost que tenen aquests viatgers, una part la reserven per a gastronomia. «A banda del valor econòmic també hi ha el conceptual; és un públic predisposat a entendre millor la destinació, a implicar-s'hi més. És un turisme conscient que sap què ve a tastar, i això ens ajuda a que hi hagi una millor entesa del que som com a país», ha concretat.
Amb tot, i si bé fan una despesa superior a la mitjana, aquests turistes són cada vegada més heterogenis, ja que «l'oportunitat de viure experiències gastronòmiques de primer nivell cada vegada està més estesa» i això permet oferir propostes a tots els perfils. Els principals mercats del turisme gastronòmic que arriben a Catalunya són dels països nòrdics, Alemanya, Estats Units, Brasil i estats asiàtics com Japó, Corea i Singapur.