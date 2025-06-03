Teatre
Ilse, el musical que fa posar la pell de gallina
Aquest cap de setmana Vila-seca i Valls acolliran la representació d’un espectacle musical basat en una història real
Ilse Weber, nascuda el 1903 a Witkowitz (actual República Txeca) va ser deportada, junt amb el seu marit i un dels seus fills, al gueto de Theresienstadt, a prop de Praga, durant l’ocupació nazi. Al camp, l’Ilse s’havia presentat voluntària com a infermera, i com que no tenia recursos per atendre els malalts, acompanyava els joves i els nens amb cançons que ella mateixa s’inventava.
Aquell camp va ser utilitzat pel Tercer Reich com a exemple per ser mostrat al món: hi van convidar representants de la Creu Roja i els van mostrar unes condicions de vida que no es corresponien amb la realitat. Amb motiu d’aquella visita, l’Ilse i els nens van oferir un concert. Després d’aquella escenificació, tots els infants que hi van participar, entre els quals hi havia el fill de l’Ilse, van ser enviats a Auschwitz. Ella els va voler acompanyar i va entrar amb ells a la cambra de gas, on els va mantenir tranquils fins a l’últim instant, cantant la cançó de bressol Wiegala.
Aquests fets reals són la base del musical Ilse, que aquest cap de setmana es podrà veure a Vila-seca i a Valls. La producció compta amb la música original de Jordi Domènech sobre un text de Roger Padullés, i en escena hi actuen en directe l’orquestra de cambra Traginart Ensemble i el Cor Infantil Amics de la Unió. Padullés, que és codirector d’escena amb Bárbara Flores, explica que per arribar a escriure el llibret final van fer un treball de recerca de gairebé dos anys. «Des del principi, la història em va enganxar moltíssim», admet el Roger, qui de seguida va sentir la necessitat d’explicar-la, «no tant per l’afany de recordar la tragèdia com per fer que les noves generacions coneguin el que va passar i no s’oblidi». És per això, detalla Padullés, que Ilse no es recrea en els fets més dramàtics, sinó que explica la història fins al moment que els nens són obligats a marxar a Auschwitz. «L’espectacle és apte per al públic familiar, i es clou amb un cant d’esperança».
Ilse és una coproducció de Traginart, la Societat Coral Amics de la Unió i el Teatre Auditori de Granollers, ciutat on ja es va estrenar. «L’emoció va estar a flor de pell ja des dels assajos i fins al dia de l’estrena», afirma el Roger, qui detalla que la representació va acabar amb el públic a peu dret. «Va ser l’estrena que havíem somniat». Ara, explica, portar-ho a altres escenaris és «una gran satisfacció perquè vol dir que tota aquesta feina tindrà recorregut».
El musical Ilse es representarà dissabte 7 de juny, a les 20 h, al Celler de Vila-seca, i diumenge 8, a les 18 h, al Centre Cultural de Valls.