Educació
Torredembarra sol·licita a Educació ampliar les places d’I1 de les llars municipals
L'Ajuntament ha rebut 52 sol·licituds per a un total de 32 places disponibles
Un cop finalitzat el període de preinscripció a les llars d’infants municipals, l’Ajuntament de Torredembarra ha registrat un total de 101 sol·licituds per al curs 2025-2026. L’oferta actual de places permet absorbir bona part de la demanda, però el nivell d'I1 (infants nascuts l’any 2023) presenta un excés de sol·licituds que podria deixar una vintena de famílies sense plaça. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament ha sol·licitat al Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya l’ampliació de l’oferta de places a I1, obrint un nou grup.
Per al nivell d'I2 (nascuts el 2023) s’han presentat 43 sol·licituds, per la qual cosa totes les famílies empadronades al municipi tenen plaça assegurada. Les dues sol·licituds que no hi accedeixen corresponen a famílies de fora del municipi. Caldrà fer desempat per a l’assignació de centre entre les opcions marcades com a primera preferència.
Mentre que per a I1 (nascuts el 2024) hi ha 52 sol·licituds per a un total de 32 places. D’aquestes, 16 infants tenen plaça garantida. Les 19 sol·licituds següents tenen la mateixa puntuació (75 punts), per la qual cosa caldrà fer un sorteig per determinar l’assignació de les places restants. Això deixa provisionalment 20 infants sense plaça en aquest nivell. Per a I0 (nascuts el 2025) hi ha 6 sol·licituds i totes tenen plaça assignada.
Segons explica el regidor d’Educació, José García, «es tracta de garantir el màxim accés a les llars d’infants municipals. En cas que la resposta de la Generalitat sigui positiva, caldrà revisar i actualitzar aquesta llista per incorporar els canvis i informar les famílies».
L’atorgament d’un nou grup d’I1 comportaria una reestructuració d’espais, de manera que el grup d’I0 previst a la Llar d’Infants Municipal el Cirerer passaria als Gegants de la Torre.