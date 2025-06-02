Societat
Salou és reconegut com el 5è municipi turístic espanyol més rellevant
Així ho assegura el darrer ‘Atlas de Contribución Municipal del Turismo en España 2024’, elaborat per Exceltur
Salou ha estat reconegut com el cinquè municipi més rellevant d’Espanya en matèria turística i de contribució social, segons l’últim Atlas de Contribución Municipal del Turismo en España 2024, elaborat per l’aliança empresarial Exceltur. L’estudi ha analitzat un centenar de destinacions de l’estat i situa Salou entre els principals motors del sector, tant pel pes econòmic com per l’impacte sobre el territori i la ciutadania.
El municipi lidera el rànquing estatal en especialització turística relativa, amb un 77,2%, una dada que reflecteix el grau d’implicació i dependència de Salou envers el turisme i que supera àmpliament la mitjana estatal. Aquest percentatge confirma el paper estratègic del municipi dins del sistema turístic espanyol.
Salou destaca especialment pel seu model turístic territorial i pel volum de places d’allotjament, amb un total de 66.659, així com pels 6.383 llocs de treball vinculats directament al sector turístic. Només és superat en el rànquing per Madrid, Barcelona, Benidorm i San Bartolomé de Tirajana (Gran Canària).
Aquest posicionament reforça el lideratge de Salou com a capital turística del litoral català i com a destinació referent en turisme familiar, sostenible i innovador. L’estratègia de l’Ajuntament i el Patronat Municipal de Turisme es basa en la qualitat de l’oferta, la diversificació del producte, la millora contínua de l’espai públic, la promoció internacional i l’aposta per la desestacionalització.
A la demarcació de Tarragona, altres municipis com Cambrils, La Pineda, Calafell, El Vendrell o l’Ametlla de Mar també apareixen en el llistat, fet que posa de manifest la fortalesa de la Costa Daurada dins del conjunt de l’Estat.
L’alcalde de Salou i president del Patronat Municipal de Turisme, Pere Granados, ha valorat molt positivament el reconeixement obtingut per la ciutat. Segons ha expressat, «aquest rànquing consolida Salou com una destinació turística de primer nivell i referma el nostre compromís amb un model de desenvolupament intel·ligent, sostenible i centrat en les persones i la societat».