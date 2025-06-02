Economia
Ercros alerta que repartir dividends posaria en risc la seva viabilitat financera
Un grup d’accionistes, que representen el 3,9% del capital social, vol una distribució de 0,096 euros bruts per títol
El consell d’administració d’Ercros ha advertit que si es dona el vistiplau a repartir dividends en la propera junta d’accionistes prevista pel 27 de juny es comprometrà «seriosament» la situació financera de la companyia.
En un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l’empresa sosté que si prospera la petició, suposaria «l’incompliment» de les obligacions recollides als contractes de finançament, en particular, les de «no distribuir dividends si la societat entra en pèrdues».
Ercros va perdre 11,7 milions l'any passat. La petició del consell és perquè un grup d’accionistes, que representen el 3,9%, pretenen votar a favor del punt 8 de l’ordre del dia, que conté un repartiment de 0,096 euros bruts per títol.