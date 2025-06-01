Cultura
La 17a edició del FIC-CAT posa la catifa vermella al cinema en català amb una trentena d'estrenes
El festival projectarà una vuitantena de produccions en una edició centrada en l'educació com a eix temàtic
El Festival Internacional de Cinema en Català (FIC-CAT) posa la catifa vermella al cinema en català a la gala inaugural de la 17a edició celebrada a Roda de Berà. Enguany la programació compta amb una vuitantena de produccions que tracten sobre l'educació, una trentena de les quals són estrenes. El festival pren el pols al sector cinematogràfic català, alhora que remarca la capacitat de les produccions de tractar qualsevol gènere. «Defensem que es pot fer cinema en català en tots els gèneres, el festival pot ser una gran finestra per tots ells», ha apuntat Toni Pinel, codirector del FIC-CAT. El Teatre Casino de Roda de Berà ha projectat aquest dissabte el primer dels films del programa, 'La invasió dels bàrbars’ de Vicent Monsonís.
L'oblit i les cicatrius de guerra marquen la temàtica del film inaugural 'La invasió dels bàrbars' de Vicent Monsonís, que s'ha projectat per primera vegada al Teatre del Casino Municipal de Roda de Berà aquest dissabte al vespre en una sala plena de gom a gom.
És una de les 28 estrenes en català que conformen el programa d'enguany del FIC-CAT, que es completa amb 78 produccions a la secció oficial. Altres estrenes destacades d'aquest any són 'Ferides', un treball de final de curs d’estudiants de SAE Barcelona o els documentals 'Jordi Mir. Pompeufabrant Catalunya', de Josep Alcover, 'Rosa Sensat. Per una escola plena de vida', d'Eduard Miguel Costal i 'Arcadi', de David Serrano Blanquer, el qual parla sobre el fotògraf i cineasta català Arcadi Gili.
El festival encara la dissetena edició reivindicant que qualsevol història cinematogràfica, sigui del gènere que sigui, es pot explicar en català. "L'any passat semblava que costava la comèdia, però després de 'Casa en flames', enguany hem rebut dues comèdies de ficció. Sembla que la comèdia la tenim encaminada, però ens falta gènere fantàstic, ciència-ficció, terror... encara hi ha assignatures pendents", ha expressat a l'ACN la co-directora Cris Gambín.
A punt de complir la majoria d'edat, els organitzadors del festival assenyalen que amb els anys han notat un canvi de paradigma envers les produccions cinematogràfiques en català, un efecte que es reforça després d'èxits com 'Alcarràs', 'El 47' o 'Wolfgang'. «El públic està normalitzant cada vegada més veure cinema en català perquè les històries en aquesta llengua tenen sentit que s'expliquin en català», ha afirmat Toni Pinel, co-director del FIC-CAT.
L'educació com a eix temàtic
L'educació es converteix enguany en l'eix central del FIC-CAT, no només pel que fa a les propostes que es projectaran, sinó també en iniciatives impulsades des del festival. Així, es preveu que a la tardor estigui disponible una nova plataforma de continguts educatius en llengua catalana per a les aules de primària i secundària, amb una base pròpia de curtmetratges en català que han passat pel certamen al llarg de les seves edicions. Per fer-ho accessible a classe, cada peça inclourà un dossier elaborat pel professorat que ha participat al IV Fòrum 'Cinema i educació'. «Hi ha una gran salut de curtmetratges en llengua catalana i li volem donar sortida», ha assenyalat Gambín.
Després de la gala inaugural d'aquest dissabte, Roda de Berà es converteix en punt de trobada per a professionals i amants del setè art amb la projecció de sis llargmetratges, sis documentals, quinze curts i una vintena de videoclips. El festival s'acomiadarà amb l'entrega de la quarta edició del premi Montserrat Carulla, que s'atorgarà al crític de cinema Àlex Gorina com a reconeixement de la seva trajectòria destacada en la difusió del cinema en català als mitjans de comunicació.