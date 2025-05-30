Mobilitat
Salou estudia implementar la seva primera zona verda a l’entorn de Cap Salou
El consistori remarca que no es farà aquest any, però si s’afegiran 1.315 noves places de zona blava
Els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Salou estan analitzant la implementació de noves zones regulades al municipi. De fet, el consistori ja ha anunciat que aquest 2025 s’afegiran 1.315 noves places de zona blava als àmbits turístics com Cap Salou, els voltants de Carles Buïgas o el carrer Nord. El regidor de mobilitat, Sebastià Domínguez, recorda que aquesta mesura serveix per «garantir la rotació de vehicles i l’aparcament en les zones de màxima concentració».
De cara al futur, l’Ajuntament també estudia la implantació de la primera zona verda del consistori a Cap Salou, una àrea que el consistori considera «prioritària». Això sí, des de l’Ajuntament remarquen que aquesta iniciativa «no està prevista per als mesos vinents».
Tant la futura zona verda com les zones blaves previstes tindran avantatges pels residents que abonin l’impost de circulació al municipi, aquests podran aparcar de manera gratuïta durant la primera hora i amb un cost de només cinc cèntims durant la segona. No obstant això, cal recordar que a les zones verdes no està permès l’aparcament més enllà de les 72 hores consecutives.
En qualsevol cas, Domínguez recorda que aquesta zona persegueix «protegir al resident». Tot i que no s’han donat detalls sobre el seu funcionament a Salou, la zona verda permet establir tarifes de llarga durada per a residents.
La nova zona blava
La creació de 1.315 places de zona blava faran que el municipi arribi fins als 1.948 aparcaments d’aquest tipus. Aquesta iniciativa s’ha pres seguint el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que segueix en fase de seguiment i revisió. Paral·lelament, el consistori va engegar l’any passat la compra de 140 parquímetres que esperen poder rebre aquest estiu.
Aquests permetran pagament amb targeta i dispositius mòbils. Aquests serviran per renovar alguns aparells vells i donar servei a les noves places. Des del consistori recorden que aquests aparcaments «es concentren en àmbits turístics i comercials, on la rotació és imprescindible per garantir l’accessibilitat, la dinamització econòmica i una mobilitat urbana fluida».