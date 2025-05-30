Busquen una dona de 61 anys desapareguda dimarts passat a Torredembarra

Els Mossos d’Esquadra han difós una crida a la col·laboració ciutadana per localitzar la Maria Ángeles, una dona de 61 anys que va desaparèixer el dimarts 27 de maig a Torredembarra.

Segons ha informat el cos policial a través de les xarxes socials, la Maria Ángeles fa aproximadament 1,60 metres d’alçada, té una complexió prima i podria anar vestida amb la mateixa samarreta rosa que apareix a la fotografia difosa per les autoritats. També porta ulleres negres amb un cordó per evitar que li caiguin.

Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui tenir informació sobre el seu parador que contacti amb el 112 o amb la comissaria més propera. La col·laboració ciutadana és clau per ajudar a trobar-la el més aviat possible.