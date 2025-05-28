Vila-seca
Tranquil·litat intramurs i dubtes metropolitans
Pere Segura arriba a la meitat del mandat amb projectes de gran envergadura en execució que contribuiran a la transformació del municipi
El 28 de maig de 2023, Segura va revalidar l’alcaldia amb majoria absoluta. Amb la seva victòria, ha esdevingut l’home fort de Junts amb l’alcadia més important del Camp de Tarragona. Des d’aleshores la tranquil·litat ha governat a la casa consistorial i l’alcalde s’ha proposat un mandat de transformació. Tot i això, ha agafat protagonisme després d’anunciar l’abandonament del grup impulsor de l’Àrea Metropolitana a causa de la postura de Tarragona sobre la ubicació de l’estació intermodal.
Els problemes per a Segura han sorgit per haver que lidiar amb altres administracions per aconseguir finançament per als projectes de gran envergadura. Com és el cas del TramCamp, la millora de l’estació de tren urbana o la intermodal.
Pel que fa al tramvia, el Departament de Territori ja ha licitat el tram entre Vila-seca- Cambrils i es preveu que la Generalitat aporti més diners per a la seva integració urbana. D’altra banda, consistori, Generalitat i el Ministeri de Transports, a través d’Adif, treballen en un macroprojecte per millorar l’entorn de l’estació de tren urbana.
La polèmica més destacada per a Pere Segura ha estat arran de la ubicació de l’estació intermodal. El fet que l’Ajuntament de Tarragona hagués presentat un projecte per ubicar-la a l’Horta Gran va provocar que el consistori vila-secà abandonés el grup impulsor de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona i tot estigui ‘standby’. Malgrat que en un principi hi havia consens territorial en la ubicació de la nova estació d’alta velocitat, el posicionament de Tarragona ha fet trontollar la política del Camp de Tarragona.
D’altra banda, la implantació del macrocomplex d’oci i joc Hard Rock també es troba en suspens. Després dels canvis en la fiscalitat, els futurs inversors encara no s’han pronunciat si el projecte tira endavant. Tot i això, cal tenir en compte que el Pla Director Urbanístic (PDU), necessari perquè prosperi el projecte, continua sense aprovació.
Projectes en marxa
Actualment, ja s’han iniciat les obres al passeig marítim de la Pineda que compten amb una inversió de 8,5 MEUR per part del Ministeri de Medi Ambient i dels fons Next Generation. L’altre projecte ambiciós, però aquest cop finançat pel Port de Tarragona, és el de la recuperació dels Prats d’Albinyana amb 2,3 MEUR. Així com la renaturalització dels espais costaners de la platja de la Pineda, la millora dels accessos a la ZAL o el futur contradic dels Prats.
Una altra de les actuacions ja en marxa són les obres de renovació de l’Estadi Municipal que compten amb una partida municipal de 5 MEUR per a les dues fases inicials. A més, el nou Pla d’Actuació Municipal (PAM) inclou la creació de 5 nous pipicans, la redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbana (POUM), nous equipaments esportius, el projecte que ha de substituir l’Aquopolis i Pacha i la creació del Centre Experiencial i d’Interpretació «Cal·lípolis» amb una inversió superior als 8 MEUR.
Durant els dos anys de mandat s’ha creat un ‘pump track’ al parc de la Torre d’en Dolça, s’ha posat en marxa un nou sistema de contenidors mòbils al casc antic, s’han fet canvis en l’àmbit dels serveis socials, s’ha apostat per una programació cultural forta i s’ha creat un conveni de col·laboració amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Finalment, una mesura que s’implantarà aviat serà la conversió de tot l’aparcament públic de la Pineda en zona de pagament.