Salou
Majoria i posició per desbloquejar grans projectes
L’Ajuntament de Salou arriba a la meitat del mandat amb dos clars trets diferenciats, la majoria consolidada i ferma dins del consistori i una marcada posició en les qüestions territorials. Pere Granados va ser reelegit alcalde després de guanyar les eleccions amb Sumem Per Salou -PSC i d’aconseguir el suport d’ERC, qui va quedar dins del govern.
Un any després, la majoria matemàtica es va ampliar encara més amb la incorporació dels dos regidors de Sempre Salou al govern municipal. Així, l’executiu de Granados ha pogut actuar còmodament amb catorze regidors, el doble que l’oposició formada pel PP, VOX i USAP.
Aquesta comoditat ha permès desbloquejar alguns dels grans projectes del municipi, com les obres de transformació de l’Avinguda Carles Buïgas, que tot i haver patit un retard, han arribat a temps per la temporada vacacional d’aquest 2025.
En matèries pendents queda la construcció d’un aparcament al final d’aquest carrer per tal de donar resposta al seu canvi. El projecte ha comptat amb partides pressupostàries aquests dos anys de mandat, però aquest s’ha quedat encallat a la Generalitat, ja que està pendent d’un informe que ha de remetre la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona.
Altres iniciatives rellevants que han avançat durant aquests dos anys són el nou camí de Ronda i la canalització del barranc de Barenys.
Tots dos projectes ja compten amb la confirmació dels seus trams finals. D’una banda el Ministeri de Transició Ecològica va aprovar la construcció d’una passarel·la de fusta que connectarà la cala Morisca amb el Mollet del Far. D’altra banda, l’ACA ja ha confirmat que reprendrà les obres per finalitzar l’endegament a cel obert del barranc de Barenys.
De portes en fora, l’executiu de Granados ha tingut molt a dir durant aquests dos anys. Un dels casos més sonats va ser l’oposició al traçat del Tramvia del Camp de Tarragona. L’Ajuntament va presentar al·legacions en considerar que podia implicar barreres arquitectòniques.
Granados va sortir victoriós de la pugna, ja que la Generalitat va donar resposta a les al·legacions i es va aprovar el finançament de quinze milions per l’Eix Cívic, vinculat a la urbanització del tramvia.
Així, Granados garantia un dels grans projectes del municipi durant els darrers anys i també una de les propostes electorals més contundents. L’Eix Cívic implicarà una avinguda de més de dos quilòmetres amb carrils bici, zones de passeig i àrees verdes a més d’una important dotació d’habitatges de protecció oficial. La construcció d’aquest es farà en paral·lel a la del tramvia, prevista per començar aquest mateix estiu.
També en el capítol de mobilitat, Granados va marcar el seu posicionament dins l’estació intermodal. En plena disputa entre Tarragona i Vila-seca per la ubicació d’aquest equipament, Granados va obrir una ‘tercera via’ demanant recuperar el projecte de l’estació central a l’Aeroport de Reus. Qui sap si també podrà sortir guanyador en aquesta proposta.
En l’àmbit turístic i social, el municipi també ha marcat fites importants durant aquests dos anys com la capitalitat de la cultura catalana, un nou calendari gastronòmic o la nova versió del Festiuet, que promet posicionar-se com un dels esdeveniments musicals més destacats de la Costa Daurada.