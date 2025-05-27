Oci
PortAventura World revoluciona el Tren de la Mina amb 'El Diablo Neo', la primera muntanya russa de realitat mixta del món
‘El Diablo Neo’ serà una experiència opcional amb preu addicional dins de la clàssica muntanya russa
PortAventura World fa història amb la presentació de ‘El Diablo Neo’, la primera muntanya russa del món que incorpora realitat mixta. Aquesta innovadora atracció combina l’emoció física amb un entorn digital immersiu, i suposa l’inici del projecte ‘PortAventura Neo’, un nou concepte d’entreteniment que uneix narrativa, tecnologia i sensorialitat com mai abans.
‘El Diablo Neo’ és una reinvenció de la clàssica ‘El Diablo: Tren de la Mina’, que manté el seu esperit aventurer però el transporta a un nivell superior. L’experiència està inspirada en la mitologia ancestral de Mèxic i fa ús d’unes ulleres especials que projecten un món fantàstic sincronitzat amb cada gir de la muntanya russa. A diferència de la realitat virtual tradicional, la realitat mixta permet gaudir de l'atracció sense marejos i de forma compartida amb altres visitants.
A xarxes socials, el parc ha explicat que es tracta d'una experiència complementària a l'atracció habitual de ‘El Diablo: Tren de la Mina’ que està subjecta a un preu addicional. Els usuaris que vulguin gaudir de ‘El Diablo Neo’ ho podran adquirir a la mateixa estació de l'atracció. Per tant, aquells que no vulguin assumir el preu extra d''‘El Diablo Neo’ podran seguir gaudint de la clàssica muntanya russa com ho han fet fins ara.
Segons Andreu Tobella, director digital de PortAventura World: «No només afegim una capa tecnològica a una atracció clàssica. Estem redefinint el futur de l'entreteniment temàtic amb experiències completament transformadores.»
Aquesta aposta per la innovació també s’estén a ‘Hysteria in Boothill’, una de les experiències més populars del parc, que enguany es presenta en una versió 2.0. Aquesta nova edició ofereix una narrativa millor definida, efectes físics millorats i un arc argumental que augmenta la immersió gràcies a l’ús de vibracions, aromes, vegetació real i contactes sensorials.
Per desenvolupar aquestes experiències, PortAventura ha col·laborat amb l’empresa Spatial Voyagers i ha utilitzat eines d’intel·ligència artificial com Midjourney, Move AI, Runway o ChatGPT, integrant tecnologia generativa per crear personatges, veus i entorns visuals amb un nivell de detall inèdit en el sector dels parcs temàtics.
Amb aquests llançaments i en el marc del seu 30è aniversari, PortAventura World obre una nova etapa centrada en l’experiència total del visitant, convertint-se en un referent internacional en l’aplicació de tecnologia immersiva en l’entreteniment.