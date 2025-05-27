Successos
Detingut a La Canonja un narcotraficant buscat internacionalment per Noruega
El detingut, que vivia discretament a La Canonja, coordinava des d’Espanya les activitats d’una organització criminal activa als països nòrdics
Un home de 43 anys i nacionalitat noruega ha estat detingut a la localitat de La Canonja en una operació conjunta entre la Guàrdia Civil espanyola i la Guàrdia Nacional de Noruega. Estava reclamat per una requisitòria internacional emesa per la Fiscalia de Noruega, que l’imputa per delictes de tràfic de drogues, blanqueig de capitals i receptació.
Segons la investigació de les autoritats noruegues, l’arrestat hauria canalitzat més de 6,3 milions d’euros provinents del narcotràfic en només quatre mesos. Formava part d’una organització criminal que operava principalment als països nòrdics i que introduïa drogues de manera activa a la regió.
Després de la detenció de diversos membres clau de la xarxa, especialment els encarregats del transport i la custòdia de la droga, el detingut es va traslladar a Espanya amb la intenció de continuar coordinant les activitats des del territori i evitar la detecció policial. A La Canonja, portava una vida aparentment discreta i havia canviat de domicili diverses vegades per dificultar el seu rastre.
La investigació es va iniciar arran d’un avís de la policia noruega, que alertava que el sospitós podria estar ocult a la província de Tarragona. Els agents del grup de Policia Judicial de Salou, en col·laboració amb la Unitat Tècnica de Policia Judicial i investigadors noruecs, van dur a terme una recerca exhaustiva que va culminar amb la seva localització.
El 5 de març, es va dur a terme l’operació NORTAR-HUBRIS, que va incloure l’entrada i registre al domicili del sospitós. Durant l’actuació, es van intervenir telèfons, equips informàtics i nombrosos objectes de gran valor –com bosses de luxe i rellotges– adquirits presumptament amb diners procedents del narcotràfic. La seva parella sentimental també va ser investigada per un possible delicte de blanqueig de capitals.
El detingut va ser posat a disposició del Jutjat Central d’Instrucció de l’Audiència Nacional, que va tramitar l’extradició a Noruega. La petició va ser aprovada el passat 23 d’abril, i un cop al seu país, el jutge competent en va decretar l’ingrés a presó.