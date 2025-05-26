Gastronomia
Unes 48.000 persones visiten la 13a edició de la fira ‘Sabor Salou’
El xef Pep Moreno representarà Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia a Vigo
La gastronomia va tornar a esdevenir protagonista aquest cap de setmana al passeig Jaume I de Salou amb una nova edició de ‘Sabor Salou’. La fira gastronòmica es va inaugurar divendres amb la presència de la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Cristina Lagé, i es va mantenir activa fins ahir a la tarda.
Aquest 2025 hi ha hagut 57 estands participants, on s’han pogut conèixer les propostes de 38 expositors. Un altre dels trets diferencials d’aquesta edició ha estat l’horari ampliat, de dotze del migdia fins a les dotze de la nit els tres dies, rebent una gran resposta durant cada jornada.
A falta de la confirmació oficial d’assistència, des de l’organització esperen haver superat el rècord de 47.000 visitants assolit l’any passat i situar-se al voltant dels 48.000 visitant, consolidant-se així com una de les grans cites del calendari gastronòmic. Els responsables també destaquen l’elevada participació de públic internacional, especialment francès.
Entre les principals novetats d’aquest any, destaca l’activitat familiar amb el xef Pep Moreno, celebrada ahir i el nou Espai Gastrolab by Makro, que ha ofert productes gourmet. A més també hi ha hagut tastos de vins i cerveses, masterclass de còctels, cuina internacional o música en directe.
Per a Pere Granados, alcalde de Salou, aquest esdeveniment és «una plataforma clau per visibilitzar la qualitat i la diversitat de la nostra gastronomia, així com el talent i la professionalitat dels restauradors locals». L’alcalde també remarca que «la gastronomia és un actiu estratègic per a la desestacionalització i la consolidació d’un turisme sostenible i de qualitat durant tot l’any».
La visita de la directora general va arribar acompanyada de l’anunci que Salou representarà oficialment Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia a Vigo. Serà durant l’acte institucional que tindrà lloc el pròxim 1 de juliol i a través del xef Pep Moreno, del restaurant Deliranto, guardonat amb una estrella Michelin.
«Salou portarà la bandera del millor que tenim: una cuina d’excel·lència, reconeguda internacionalment», afirmava Lagé. La directora general va subratllar que «Salou no només és una destinació turística capdavantera» sinó també «un pol gastronòmic».
Granados, per la seva part, va destacar que «és un honor que ser escollit per representar Catalunya en un esdeveniment de tanta rellevància internacional». El batlle considera que la distinció «reconeix la nostra identitat culinària i el compromís dels nostres xefs».
La visita de Lagé va formar part del Gran Tour Gastronòmic impulsat pel Govern de Catalunya, que va arrencar a FITUR (Madrid) i farà parada en ciutats com Sant Sebastià, Sevilla o Vigo, amb l’objectiu de mostrar la riquesa culinària del país. «Que Salou hi sigui present no és casualitat, sinó la constatació d’un lideratge forjat amb anys de treball», destacava la directora general.