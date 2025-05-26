Municipal
El sector turístic de Salou reclama a Salvador Illa celeritat per desencallar el projecte de Hard Rock
El Consell de Marca del Patronat de Turisme envia un manifest al president de la Generalitat reclamant l’aprovació del pla urbanístic del CRT
El sector turístic de Salou (Tarragonès) ha enviat al president de la Generalitat, Salvador Illa, un manifest en el qual reclama celeritat al Govern per aprovar el pla director urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) i «desencallar» el Hard Rock Entertainment World.
Segons han explicat a EFE des del consistori, el Consell de Marca del Patronat Municipal de Turisme de Salou, presidit per l'alcalde, Pere Granados, i integrat per representants d'entitats econòmiques locals (operadors turístics, allotjaments o comerços) ha aprovat un document, per unanimitat, per donar suport a la implantació de Hard Rock.
Considera que el projecte «és una oportunitat única per la desestacionalització del turisme, la diversificació de l'oferta i la creació de llocs de treball».
El manifest dit que el projecte compta amb el suport «majoritari» d'institucions i empreses, perquè «conté una innegable consideració d'interès general».
No obstant això, afegeix, el seu desenvolupament està patint «obstacles derivats de posicionaments polítics i criteris rígids que no afavoreixen una reflexió responsable, raonada i fonamentada per arribar al consens necessari».
El Consell de Marca de Salou ha traslladat aquest document a Illa, a les conselleries d'Economia i Finances i Empresa i Treball i als grups polítics del Parlament de Catalunya per reivindicar «un impuls definitiu» a aquest projecte «estratègic per a Salou, el territori i Catalunya».