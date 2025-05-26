Política
Més de 400 persones celebren la Festa de la Rosa a Constantí
El PSC diu que «és l’hora de les comarques tarragonines» i demana «hegemonia» a la demarcació
La plaça de les Escoles Velles de Constantí va ser ahir el punt de trobada de la militància socialista del Camp de Tarragona durant la primera Festa de la Rosa celebrada a la demarcació. L’esdeveniment va comptar amb la participació de més de 400 persones, segons l’organització, molts dels representants del partit al territori, alcaldes i alcaldesses.
L’acte va ser presidit per Fran Morancho, primer secretari del PSC del Camp de Tarragona, qui va reivindicar la figura del partit com a primera força després d’un temps «on ens volien morts i enterrats políticament». El ponent va voler agrair a tots els regidors que «han mantingut la seva fidelitat del PSC en entorns poc respectuosos amb la pluralitat democràtica» en referència als anys del processisme.
El secretari també va destacar que «ara és l’hora de les comarques tarragonines», apuntant al fet que «el Govern de la Generalitat torna a creure en el sud de Catalunya». L’acte també va comptar amb la presència del conseller d’Esports, Berni Álvarez, a qui Morancho va demanar «seguir per aquest camí i equilibrar el país i donar resposta a les seves necessitats reals».
Morancho va cloure alentint als seus companys a «guanyar les pròximes eleccions municipals pel benestar de la ciutadania». El secretari afirma que al partit «no volem ni ens podem conformar amb la segona posició» i demana «hegemonia» a les comarques de Tarragona.