Societat
Impulsen un estudi sobre el paisatge històric del terme municipal d'Altafulla
El projecte serà cofinançat per l'Ajuntament i l'Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)
L'Ajuntament d’Altafulla (Tarragonès) i l'Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) han signat un conveni per impulsar la redacció d'un estudi sobre el paisatge històric del terme municipal. Combinarà disciplines com l’arqueologia, l’etnografia, la geomorfologia i la documentació històrica per analitzar l’evolució del territori des del període ibèric fins a l'actualitat. L'elaboració, prevista per al període 2025-2026, té un cost total de 31.822,50 euros, dels quals l’Ajuntament d’Altafulla n’assumirà 20.622,50 euros i l'ICAC 11.200 euros. El finançament municipal es distribuirà en dues anualitats: 7.288,50 euros el 2025 i 13.334 euros el 2026.
El consistori confia que la col·laboració serveixi per «generar una base de coneixement rigorosa que donarà suport a la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i a una futura gestió sostenible del sòl». La idea d'aquest projecte de recerca arrenca amb el procés iniciat al setembre de 2022, quan l’ICAC va lliurar a l’Ajuntament un primer document de proposta a instàncies de la regidora d'Urbanisme.
Tot i això, la seva valoració es va ajornar fins a la formació del nou govern municipal després de les eleccions del maig de 2023. Finalment, al febrer de 2025, la regidora de Territori, Alba Muntadas, i l’arquitecte municipal, van reprendre el contacte amb l’ICAC per encaminar definitivament el projecte.
La recerca tindrà dues fases: una primera entrega a finals de juny de 2025 inclourà una anàlisi arqueomorfològica i cartografia SIG amb el registre del poblament conegut. El 2026 es desenvoluparà el treball de camp i l’estudi històric complet, culminant amb una memòria final que contindrà propostes per a la posada en valor del paisatge cultural.
«Aquest projecte ens ajudarà a prendre decisions informades sobre el territori, amb una visió que integra patrimoni, medi ambient i identitat local. No podem planificar el futur sense entendre com s’ha format el nostre paisatge al llarg dels segles», ha apuntat la coalcaldessa d’Altafulla i regidora de Territori, Alba Muntadas, qui ha remarcat que la col·laboració amb l'ICAC «és una garantia de rigor i qualitat científica». «Amb aquest treball no només preservem el passat, sinó que dotem d’eines sòlides les polítiques de gestió i ordenació del nostre municipi», ha resumit.
Per la seva banda, el director de l’ICAC, Josep Maria Palet, considera que el projecte suposa «una acció clara de transferència de coneixement de l'ICAC cap a l’administració, i és un bon exemple de com les ciències humanes poden ser aplicables i útils per respondre a les necessitats i reptes de la societat actual.»
L'estudi s’integrarà amb altres documents tècnics com l’informe d’una especialista ambientòloga i, segons el govern municipal, «contribuirà a una ordenació territorial més justa i respectuosa amb el patrimoni d'Altafulla».