Diari Més

Successos

Detenen un jove de 19 anys a la Pineda quan intentava sostreure dues bicicletes i robar dins d’un vehicle

Els Mossos d’Esquadra l’intercepten in fraganti i el relacionen amb diversos antecedents per fets similars a Salou i Vila-seca

Imatge del jove detingut robant una bicicleta.

Imatge del jove detingut robant una bicicleta.Mossos

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els Mossos d’Esquadra van detenir divendres passat un home de 19 anys a la Pineda (Vila-seca) com a presumpte autor d’un delicte de furt i un altre de robatori amb força a l’interior d’un vehicle. Els fets van tenir lloc a la zona del camí del Racó, quan una patrulla del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Vila-seca i Salou va rebre l’avís que un individu estava forçant el portabicicletes d’un turisme.

En arribar al lloc, els agents van localitzar dues bicicletes elèctriques a terra i van recollir imatges gravades per diversos testimonis amb el mòbil, on es podia veure clarament el sospitós. Aquest va ser reconegut immediatament pels agents, ja que acumula 34 antecedents policials i és conegut per delictes similars a la zona.

La recerca del fugitiu va acabar pocs minuts després quan els agents el van localitzar a la plaça del Císter, on estava trencant el vidre d’un cotxe amb una pedra per accedir al seu interior. Els mossos el van detenir in fraganti i el van acusar formalment pels dos delictes.

Imatge del cotxe que va intentar robar el lladre quan el van detenir.

Imatge del cotxe que va intentar robar el lladre quan el van detenir.Cedida

Posteriorment, els investigadors van aconseguir recuperar i retornar les dues bicicletes sostretes, valorades en 7.000 euros, als seus legítims propietaris, que estaven passant uns dies de vacances a la Costa Daurada.

El detingut va ser posat a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona dissabte passat.

tracking