Successos
Detenen un jove de 19 anys a la Pineda quan intentava sostreure dues bicicletes i robar dins d’un vehicle
Els Mossos d’Esquadra l’intercepten in fraganti i el relacionen amb diversos antecedents per fets similars a Salou i Vila-seca
Els Mossos d’Esquadra van detenir divendres passat un home de 19 anys a la Pineda (Vila-seca) com a presumpte autor d’un delicte de furt i un altre de robatori amb força a l’interior d’un vehicle. Els fets van tenir lloc a la zona del camí del Racó, quan una patrulla del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Vila-seca i Salou va rebre l’avís que un individu estava forçant el portabicicletes d’un turisme.
En arribar al lloc, els agents van localitzar dues bicicletes elèctriques a terra i van recollir imatges gravades per diversos testimonis amb el mòbil, on es podia veure clarament el sospitós. Aquest va ser reconegut immediatament pels agents, ja que acumula 34 antecedents policials i és conegut per delictes similars a la zona.
La recerca del fugitiu va acabar pocs minuts després quan els agents el van localitzar a la plaça del Císter, on estava trencant el vidre d’un cotxe amb una pedra per accedir al seu interior. Els mossos el van detenir in fraganti i el van acusar formalment pels dos delictes.
Posteriorment, els investigadors van aconseguir recuperar i retornar les dues bicicletes sostretes, valorades en 7.000 euros, als seus legítims propietaris, que estaven passant uns dies de vacances a la Costa Daurada.
El detingut va ser posat a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona dissabte passat.