Motor
Salou es converteix en un museu del motor amb el tercer Ral·li de Cotxes Centenaris de la FEVA
Vehicles d’inicis del segle XX han omplert el passeig Jaume I i han desfilat pel centre, en una jornada que ha combinat motor, cultura i història
Salou ha esdevingut aquest cap de setmana un autèntic museu automobilístic, amb la celebració del III Ral·li de Cotxes Centenaris FEVA Trofeu Costa Daurada, que ha omplert la plaça de les Comunitats Autònomes de vehicles històrics d’excepcional valor
L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha visitat aquest matí l’exposició i ha lliurat el premi a la motocicleta més elegant, una peça singular de l’any 1924.
En la seva intervenció, l'alcalde ha destacat la importància de l’esdeveniment dins el calendari cultural de la ciutat, especialment enguany, coincidint amb la designació de Salou com a Capital de la Cultura Catalana 2025. «Aquest esdeveniment ens emociona especialment perquè combina dues de les nostres grans passions: la cultura i el motor», ha afirmat.
Granados ha volgut posar en valor el ric llegat patrimonial del municipi, amb referència als xalets modernistes i noucentistes que encara es conserven al passeig Jaume I, com el Xalet Bonet, construït l’any 1918. Ha recordat que molts dels seus propietaris, procedents de la burgesia de Reus i Barcelona, podrien haver arribat a Salou amb vehicles com els que s’han pogut contemplar durant el ral·li.
En aquest sentit, ha reivindicat el concepte de «modernisme turístic», vinculat als inicis del turisme de vacances i plenament alineat amb l’època dels vehicles participants.
L’alcalde ha subratllat, igualment, la llarga tradició de Salou amb el món del motor, recordant que el municipi ha estat escenari de grans proves automobilístiques com el Campionat Mundial de Ral·lis –actualment traslladat a Canàries– i que, aquesta tardor, tornarà a acollir el Campionat d’Espanya de Ral·lis.
Granados ha volgut agrair la participació i implicació dels assistents, i ha reafirmat el compromís municipal de continuar donant suport a iniciatives d’aquesta naturalesa. «A Salou estimem la cultura, la història, el patrimoni arquitectònic i del motor. Esteu a casa vostra, i esperem retrobar-nos molt aviat», ha conclòs.
Com a mostra de reconeixement, i a invitació dels organitzadors, l’alcalde ha pujat a bord d’un vehicle marca España de l’any 1915, considerat un exemplar únic al món.
Posteriorment, els vehicles participants han desfilat pel passeig Jaume I, el carrer Barcelona i el carrer Reus, per continuar la ruta cap a Cambrils, seguint la línia de costa. El pas de la caravana ha despertat una gran expectació i nombrosos aplaudiments del públic.
L’organització del ral·li ha agraït públicament el suport de l’Ajuntament de Salou i del Patronat Municipal de Turisme, que han facilitat el desenvolupament de l’activitat i han contribuït al seu èxit de participació i ambient de germanor i festivitat.