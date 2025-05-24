Successos
Ensurt de matinada a Torredembarra per un incendi d'habitatge
El foc s’ha declarat a la cuina d’un habitatge de la planta baixa i ha estat controlat en poc més d’una hora
Un incendi en un habitatge de Torredembarra ha mobilitzat aquest dissabte al matí quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. L’avís s’ha rebut a les 4.35 hores, i alertava d’un incendi en un edifici de planta baixa i dos pisos. Quan els efectius han arribat al lloc, les cinc persones que hi havia a l’interior ja eren a l’exterior de l’edifici.
Els Bombers han constatat presència d’olor de fum i, en inspeccionar l’immoble, han localitzat el foc a la cuina de la planta baixa. L’incendi s’ha pogut extingir a les 5 hores i, tot seguit, s’ha procedit a ventilar l’habitatge i revisar la instal·lació.
Un cop finalitzades les tasques de ventilació, les lectures de monòxid de carboni han resultat negatives i els residents han pogut tornar amb seguretat a casa. Els Bombers també han sanejat la instal·lació de la cuina afectada.