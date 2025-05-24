Diari Més

Ensurt de matinada a Torredembarra per un incendi d'habitatge

El foc s’ha declarat a la cuina d’un habitatge de la planta baixa i ha estat controlat en poc més d’una hora

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.ACN

Un incendi en un habitatge de Torredembarra ha mobilitzat aquest dissabte al matí quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. L’avís s’ha rebut a les 4.35 hores, i alertava d’un incendi en un edifici de planta baixa i dos pisos. Quan els efectius han arribat al lloc, les cinc persones que hi havia a l’interior ja eren a l’exterior de l’edifici.

Els Bombers han constatat presència d’olor de fum i, en inspeccionar l’immoble, han localitzat el foc a la cuina de la planta baixa. L’incendi s’ha pogut extingir a les 5 hores i, tot seguit, s’ha procedit a ventilar l’habitatge i revisar la instal·lació.

Un cop finalitzades les tasques de ventilació, les lectures de monòxid de carboni han resultat negatives i els residents han pogut tornar amb seguretat a casa. Els Bombers també han sanejat la instal·lació de la cuina afectada.

