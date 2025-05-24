Successos
Detingut per agredir la seva parella amb un objecte tallant al voral de la carretera a Perafort
L'atacant, de 43 anys, ha estat retingut per diverses persones en un voral de la TV-2231
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte al matí un home per agredir la seva parella amb un objecte tallant a Perafort. L'atacant, de 43 anys, ha estat retingut per diverses persones en un voral de la TV-2231 fins a l'arribada de la policia catalana.
Els fets s'han produït pels voltants de les 11.00 hores quan els Mossos han rebut l'avís d'uns testimonis que afirmaven que a l'altura del quilòmetre 5 de la TV-2231 -a tocar de l'encreuament amb l'N-240- hi havia un home que estava agredint amb violència a una dona.
En arribar al lloc, els agents han comprovat que diverses persones estaven retenint l'autor de l'agressió, que ha quedat arrestat per un presumpte delicte de violència de gènere.
Al seu torn, la dona agredida ha estat atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i ha estat traslladada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona amb ferides de diversa consideració, però que no fan témer per la seva vida, segons ha detallat el Diari de Tarragona.