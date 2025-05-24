Hard Rock
El Consell de Marca de Salou aprova per unanimitat un manifest de suport al Hard Rock
El Patronat de Turisme i el sector local reclamen a la Generalitat que aprovi el PDU per desencallar el projecte
El Consell de Marca del Patronat Municipal de Turisme de Salou (PMT) - del qual formen part representants del sector turístic local - ha aprovat per unanimitat dels assistents un Manifest de suport a la implantació del projecte turístic de Hard Rock Entertainment World i al desenvolupament urbanístic vinculat al Centre Recreatiu i Turístic (CRT).
El document posa en valor aquest projecte com una «oportunitat única per a la desestacionalització del turisme, la diversificació de l’oferta i la creació de llocs de treball». A més, es destaca el seu «potencial per reforçar la competitivitat i la resiliència del sector turístic a través de la incorporació de nous segments i experiències d’oci».
El Manifest insisteix en la necessitat «d’aprovar de manera definitiva el Pla Director Urbanístic (PDU) de reordenació del CRT», pas indispensable per garantir la seguretat jurídica i el desenvolupament sostenible —econòmic, social i ambiental— del projecte. Així mateix, es fa una crida a la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris perquè «actuïn amb responsabilitat, vetllant pels interessos generals del territori».
Finalment, el Consell de Marca acorda traslladar aquest manifest al president de la Generalitat, a les conselleries d’Economia i d’Empresa, i als grups polítics del Parlament de Catalunya, tot reivindicant un «impuls definitiu» per desencallar un projecte considerat «estratègic per al futur de Salou, del territori i de Catalunya».