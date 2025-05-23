Neteja
L’augment del turisme fa créixer també la brossa a Torredembarra
L’Ajuntament van recollir prop de 230 tones per Setmana Santa, un 31% més que l’habitual
L’Ajuntament de Torredembarra afirma que durant aquesta Setmana Santa s’han recollit 230 tones de residus, i això implica un 31% més que el mateix període durant la temporada baixa. Des del consistori apunten que aquest increment es deu a «l’important augment de població que es viu al municipi» durant els períodes vacacionals.
Pel que fa al tipus de residus, el 77,62% correspon a la fracció de rebuig mentre que el 22,38% restant es reparteix entre les fraccions d’orgànica, paper i cartó, envasos, vidre, poda i voluminosos. La corporació municipal consideren que l’elevat percentatge de rebuig obliga a «continuar avançant en la separació selectiva», ja que aquesta és la fracció amb un cost de tractament més elevat i menys eficient des del punt de vista mediambiental.
Pel que fa al servei de recollida porta a porta, implementat a diversos carrers del municipi, l’Ajuntament fa una valoració positiva. El consistori assegura que «tot i l’augment substancial de l’activitat s’ha respost correctament». Tot i això, es van detectar algunes incidències, però aquestes s’han donat en els punts habituals. Per al consistori, això demostra que la ciutadania s’ha adaptat correctament al sistema i la majoria compleix el calendari i du a terme la separació de residus.
Tot i la bona valoració, l’Ajuntament de Torredembarra assenyala que encara hi ha conductes incíviques en el tractament de la brossa, entre les quals destaca l’abandonament de voluminosos fora dels dies o punts permesos i a l’ús inadequat de les papereres o contenidors. Per aquest motiu, el consistori ja prepara una campanya de conscienciació sobre la responsabilitat compartida i el respecte per l’espai públic. Durant els nou dies de la Setmana Santa l’Ajuntament va gestionar un total de 31 incidències, principalment relacionades amb brutícia a la via pública, papereres mal utilitzades, abocaments incontrolats i excrements de gossos.
Recollida comercial
Un dels punts destacats del dispositiu de neteja de Setmana Santa a Torredembarra ha estat la recollida comercial extraordinària a la façana marítima, que es va poder dur a terme gràcies a «un treball previ de coordinació i a una actualització de la base de dades d’establiments comercials». També s’ha desplegat una campanya informativa a través de les xarxes socials, l’aplicació ‘Viu La Torre’ i el canal de WhatsApp de Comerç Local, per mantenir una comunicació directa amb els establiments. Durant aquests dies, també es va realitzar una neteja intensiva de 136 contenidors comercials.