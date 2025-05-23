Policial
Detinguda l’extreballadora d’un centre geriàtric de Salou per estafar més de 40.000 euros a un resident
La família de la víctima va adonar-se de l’estafa en el moment en què la residència va informar-los de l’impagament de la mensualitat
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’ Investigació de la comissaria de Tarragona van detenir ahir a l’Aleixar una dona de 32 anys, com a presumpta autora d’un delicte d’estafa bancària.
La investigació es va iniciar l’abril de 2023 arran de la denúncia d’uns familiars de la víctima que van manifestar que algú havia sostret una gran quantitat de diners del compte del seu tiet.
En aquest sentit, els familiars van explicar que van rebre una trucada del centre reclamant-los l’ingrés de la mensualitat de la residència. Aquest fet els va alertar atès que l’home disposava d’una quantitat de diners suficient al banc per fer front al pagament.
Llavors, van constatar que en els darrers set mesos s’havien produït nombrosos càrrecs al compte i reintegraments en efectiu. Davant aquests fets, la Unitat d’Investigació de Tarragona va assumir el cas.
De la investigació es desprèn que els Mossos d’Esquadra van poder identificar l’autora arran del rastre que va deixar a l’hora de realitzar les compres virtuals.
Per tot això, els Mossos d’Esquadra van poder relacionar l’estafa amb una extreballadora del centre la qual tenia accés a les habitacions dels pacients i que actualment no presta servei.
Amb tots els indicis incriminatoris i proves recopilades, agents de la Unitat d’Investigació van detenir una dona a l’Aleixar per l’estafa bancària continuada. La detinguda va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Reus.