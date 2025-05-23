Gastronomia
Arrenca una nova ‘Sabor Salou’ amb horari ampliat i un nou espai
La directora general de Turisme, Cristina Lagé, inaugurarà la fira, que s’allargarà fins diumenge
Salou celebra aquest cap de setmana la 13a edició de Sabor Salou, una de les fires gastronòmiques a l’aire lliure més consolidades i multitudinàries del territori. La inauguració oficial tindrà lloc avui a les 19.30 hores, i comptarà amb la presència de la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Cristina Lagé, de l’alcalde de Salou, Pere Granados i del regidor de Dinamització Econòmica, Hèctor Maiquez.
La fira, ubicada al primer tram del passeig Jaume I, s’allargarà fins diumenge 25 de maig i reunirà un total de 38 expositors amb 57 estands dedicats a la gastronomia, la restauració i els productes gourmet. Aquesta edició incorpora importants novetats, com ara l’Espai Gastrolab by Makro, un escenari amb showcookings, tastos i tallers familiars durant tot el cap de setmana.
Entre els moments més destacats de la programació, cal esmentar la participació del xef amb Estrella Michelin Pep Moreno, que diumenge oferirà un taller sota el lema «Tornem a cuinar a casa. És un acte d’amor pur», amb receptes senzilles pensades per a cuinar en família. També es comptarà amb la col·laboració d’entitats com l’Institut Català del Vi (INCAVI), Valira, Royal Bliss, Medius Kolorus o Escencia Capital Partners.
La fira amplia enguany el seu horari i estarà oberta de 12 del migdia a 12 de la nit els tres dies, amb una programació variada i transversal. El programa inclou tallers infantils de decoració de galetes i creació de pizzes, tastos de caves, vins i cerveses, demostracions de cuina internacional i sessions musicals en directe, entre d’altres.
Sabor Salou vol oferir una experiència completa per a tots els públics i perfils de visitants, des de famílies a parelles, grups d’amics i també persones grans, amb una oferta adaptada a diferents horaris, gustos i ritmes de participació. A més, s’ha dissenyat un espai firal clarament estructurat en zones diferenciades —zona d’espectacles, zona de gastronomia, zona infantil i chill-out— per tal de garantir el confort i la convivència amb l’entorn.
La fira també inclou activitats de gran format com les degustacions populars de paella i fideuada, masterclass de còctels com el Pisco Sour o el Mojito, espectacles de carrer amb gegants, batucades i animació itinerant, i un espai infantil amb jocs gegants, maquillatge i tallers creatius.
Durant la darrera edició, l’esdeveniment va batre el seu rècord d’assistència amb més de 45.000 visitants de tot l’estat espanyol i unes 75.000 degustacions repartides, consolidant-se així com una de les cites més destacades al calendari gastronòmic de la Costa Daurada.