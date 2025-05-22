Societat
Els jugadors del Barça es diverteixen a PortAventura World
Alguns dels jugadors han compartit alguns vídeos durant la jornada lúdica al parc temàtic de la Costa Daurada
Els jugadors del FC Barcelona van gaudir ahir a la tarda-nit del parc temàtic PortAventura World en exclusiva per continuar la celebració dels títols de Lliga, Copa del Rei i Supercopa d'Espanya. Els membres de l'equip es van desplaçar a la Costa Daurada per pujar a les mítiques atraccions com el Furious Bacó o el Dragon Khan.
Alguns dels futbolistes han compartit imatges de la jornada lúdica a través de les seves xarxes socials. Un d'ells ha estat Gavi, que ha publicat al seu compte oficial d'Instagram un vídeo amb Lamine Yamal pujats al Furious Baco de Mediterrània.
L'uruguaià Araujo també ha publicat a les seves xarxes socials un vídeo gaudint del Shambhala, la muntanya russa més alta i amb la caiguda lliure més llarga de PortAventura World.
En total unes 150 persones entre jugadors, familiars i staff del primer equip han passat una bona estona i rialles al parc temàtic del Camp de Tarragona en exclusivitat.
La jornada va concloure amb un sopar exclusiu al restaurant Racó de Mar, situat a la zona de la Mediterrània, com a colofó d’una experiència inoblidable que va combinar emoció, entreteniment i ambient familiar. La visita va tenir lloc una vegada finalitzada la jornada d'obertura al públic, garantint un entorn reservat i personalitzat per a l'equip.
Abans de la visita, els jugadors es van desplaçar a PortAventura Dreams Village, l'espai solidari de la Fundació PortAventura que acull a nens i nenes amb malalties greus i a les seves famílies durant períodes de recuperació. El gest va ser rebut amb gran entusiasme pels petits, que van viure un moment especialment emocionant durant la seva estada al village.
Aquesta celebració simbolitza la unió entre PortAventura World i l'esport d'alt nivell, en un any clau per al resort, que commemora tres dècades com a referent europeu de l'entreteniment i destí intergeneracional de milions de visitants.