Aparcar
Costa Daurada: On aparcar gratis aquest estiu a Salou i Torredembarra
Els municipis costaners impulsen la conversió de milers de places gratuïtes en zones regulades per combatre la saturació estival i fomentar la rotació de vehicles
Amb l’arribada del bon temps, la Costa Daurada es prepara per rebre una allau de visitants. No obstant això, aquest estiu aparcar als municipis costaners serà encara més complicat. Més de 5.700 places d’aparcament gratuït passaran a ser de pagament en localitats com Salou, Vila-seca (La Pineda), Torredembarra i Altafulla, en una mesura impulsada pels ajuntaments per fomentar la rotació i evitar la saturació a primera línia de mar.
Aquesta reconversió de zones blanques en blaves o verdes (amb prioritat per a residents) respon, segons fonts municipals, a la voluntat de «posar fre a la sobreocupació» i facilitar la mobilitat urbana en els mesos de més afluència.
Tot i això, encara hi ha alternatives per aparcar sense pagar. A continuació detallem els espais gratuïts disponibles a cada municipi afectat:
Salou
L’aparcament gratuït més pròxim a les platges es troba a uns 2 o 3 km del centre, a la zona de l’Escola Elisabeth, amb accés pel Camí del Cavet. Es tracta d’un aparcament dissuasiu sense asfaltar, amb capacitat per a 410 vehicles. També destaca un altre aparcament similar a la zona d’Emprius, amb espai per a 320 cotxes.
Torredembarra
Conserva diversos punts on es pot aparcar gratuïtament, com:
- Passeig de la Sort
- Avinguda President Companys
- Camí de l’Era
- Passeig de Miramar
- Carrer Pompeu Fabra
- Avinguda Francesc Macià (davant del cementiri)
- Zona del Port
Una temporada d’estiu amb menys aparcament lliure
La reordenació de l’estacionament a la Costa Daurada respon a una estratègia comuna dels ajuntaments per evitar l’acumulació de vehicles als nuclis turístics i garantir l’accessibilitat. Tot i això, molts visitants hauran de planificar millor les seves rutes o optar pel transport públic per evitar llargues cerques d’aparcament o el pagament per hores.