Successos
Accident a l'accés de l'AP-7 a Torredembarra: un camió xoca contra la mitjana
L’estat de salut del conductor no ha transcendit
Un camió tràiler ha patit un accident aquesta tarda a l’autopista AP-7, a l'accés direcció nord de l'autopista a Torredembarra, després de xocar contra la mitjana. L’incident ha tingut lloc poc abans de les 16 h al punt quilomètric 233 en sentit nord (direcció Barcelona) i ha provocat importants afectacions al trànsit, amb cues de fins a 7 quilòmetres.
Segons ha informat el Diari de Tarragona les primeres informacions, el conductor del camió hauria patit un desmai al volant, fet que ha provocat la pèrdua de control del vehicle i l’impacte contra la mitjana de separació. Afortunadament, cap altre vehicle s’ha vist implicat en l’accident.
Els serveis d’emergència han activat un dispositiu ràpid: els Mossos d’Esquadra han tallat el carril esquerre per facilitar l’accés del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha atès el camioner al mateix lloc dels fets. L’estat de salut del conductor no ha transcendit encara.
Paral·lelament, un altre punt conflictiu a l’AP-7 es troba en sentit sud, a l’altura del quilòmetre 280, a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, on la retirada d’un vehicle accidentat el passat 16 de maig també està generant retencions d’un quilòmetre aproximadament.