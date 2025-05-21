Societat
PortAventura World obre en exclusiva per als tricampions del Barça aquesta nit
Els blaugranes es desplaçaran a la Costa Daurada per a continuar amb les celebracions dels títols de Lliga, Copa del Rei i Supercopa d'Espanya
Les celebracions del FC Barcelona no s'aturen. Després del sopar d'equip que va tenir lloc ahir a la nit a Gavà, els jugadors, tècnics i personal del club han posat rumb a la Costa Daurada per continuar la festa. Aquesta nit, PortAventura World obrirà les seves portes en exclusiva per acollir la plantilla blaugrana, flamant guanyadora de Lliga espanyola, Copa del Rei i Supercopa d'Espanya aquesta temporada.
El canal digital @JijantesFC ha estat qui ha anunciat l'exclusiva de la plantilla blaugrana al parc vila-secano-salouenc que gaudirà d'una vetllada privada i festiva per agrair la feina i el compromís de tots els integrants. Els tricampions podran gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc, com el Shambhala o el Dragon Khan, en un ambient de relax i celebració.