Societat
El director de Mas d’Enric deixa la presó catllarenca i serà el nou director de Brians 1
Justícia confirma que s’estan avaluant les candidatures per substituir Jordi Pons al centre penitenciari tarragoní
El director de la presó de Mas d’Enric, Jordi Pons, ha deixat el càrrec per assumir la direcció del centre penitenciari de Brians 1. Fonts del Departament de Justícia han confirmat a l’ACN els canvis en les direccions dels dos centres després que aquest dimarts es fes públic el relleu de l’actual director de Brians 1, Jordi Fustagueras.
Per ara, es desconeix qui serà el substitut de Pons al centre penitenciari del Catllar, ja que el procés de valoració de les candidatures encara no està tancat. Segons les mateixes fonts, els relleus a Brians 1 i Mas d’Enric responen a processos ordinaris de «millora organitzativa en unes organitzacions complexes».
Amb tot, segons ha avançat el Diari de Tarragona, Nico Barnés rellevarà Pons a Mas d'Enric.