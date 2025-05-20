Diari Més

Comencen les obres de la nova subestació Francolí per donar servei a la indústria química

El projecte té un cost de 6 milions d'euros i s'espera que estigui enllestit abans d'acabar l'any

Indústria petroquímica del polígon nord des de Constantí.ACN

ACN

Red Eléctrica ha començat aquesta setmana la construcció de la nova subestació Francolí, de 220 kV. Segons ha informat la companyia, l'objectiu de l'equipament és «facilitar el desenvolupament industrial i la descarbonització del sector petroquímic de Tarragona». La infraestructura permetrà l'accés de grans consumidors que es connectaran directament a la xarxa de transport. Hi haurà tres punts de connexió per empreses del polígon químic nord amb consums elevats. 

La nova subestació es construeix a Vilallonga del Camp (Tarragonès) al límit amb el Morell i connectarà amb la línia de 220 kV del Morell-Perafort. La inversió és de 6 milions d'euros i s'espera que estigui enllestida a finals d'any.

