Seguretat
Interior s’encarregarà dels expedients disciplinaris dins la Policia Local de Torredembarra
L’Ajuntament signarà un conveni per evitar caducitats i prescripcions
El ple de l’Ajuntament de Torredembarra va aprovar ahir la signatura d’un conveni amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a la instrucció d’expedients d’informació reservada o expedients disciplinaris de la Policia Local.
Aquesta eina permetrà que els agents de la policia de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra, puguin actuar com a instructors en els casos oberts o futurs del cos municipal. Segons explica el govern municipal, el conveni ajudarà a «millorar la celeritat i garantir la màxima responsabilitat per totes les parts».
Eduard Rovira, regidor de Recursos Humans i coalcalde de l’Ajuntament de Torredembarra, explica que aquesta decisió arriba després de tenir «diverses causes obertes» dins la Policia Local. Rovira detalla que és «difícil trobar instructors» i diversos expedients han caducat o prescrit durant el procés.
Ara, el conveni pretén agilitzar aquest tràmit. «Sempre que tinguem un expedient d’aquest tipus podrem recórrer al departament, que té més capacitat per tirar-ho endavant», puntualitzava Rovira.
Aquest punt ha aixecat la sospita de part de l’oposició durant el ple. Antoni Sacristan, regidor de la CUP, ha apuntat a l’Ajuntament de Mataró, que va firmar un conveni similar l’any passat. En el cas de la capital del Maresme, Interior va investigar qüestions de falsedat documental, assetjament laboral i sexual i ús irregular del vehicle i l’armament policial, entre d’altres.
Per aquest motiu, Sacristan va preguntar al govern municipal si «hi ha algun cas d’aquesta gravetat» dins del funcionariat torrenc. «Els ajuntaments fan aquests convenis per redimir expedients complexos o greus», remarcava el regidor cupaire.
Eduard Rovira no va voler entrar en detalls sobre la gravetat dels fets que es volen investigar, assegurant «són els instructors qui ho han de determinar». Això sí, el regidor ha reconegut que hi ha un cas pel qual «l’Ajuntament vol incoar un expedient», sense donar detalls sobre aquest.
«Serà l’instructor qui determini si hi ha o no un cas a resoldre», asseverava Rovira. «Quan tinguem les conclusions podrem dir alguna cosa, però ara cal prudència», va subratllar el regidor. El punt va ser aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern i del grup municipal del PP i les abstencions de la CUP, Alternativa per Torredembarra i VOX.
Reforç policial a l’estiu
D’altra banda, el ple d’ahir també va aprovar la incorporació de dos agents de policia de reforç durant aquest estiu. Aquest és un fet habitual, però no s’havia pogut cobrir fins ara per mancances pressupostàries. Una subvenció ha permès desbloquejar aquestes dues places que donaran servei a l’increment poblacional.
La mesura també ha estat criticada per l’oposició, qui assenyala que «anem tard». Núria Gómez, regidora del PP, ha apuntat que «l’increment no serà suficient» i ha proposat fer un estudi «a llarg termini» sobre les necessitats de la plantilla de la Policia Local.