Cultura
El Festival GLAÇ torna aquest juny al Catllar amb una edició 100% femenina
El festival de cançó d’autor del Baix Gaià celebra la seva segona edició els dies 27, 28 i 29 de juny
El Catllar es prepara per acollir, del 27 al 29 de juny, la segona edició del Festival GLAÇ, que es consolida com el festival de cançó d’autor del Baix Gaià i aposta enguany per una programació íntegrament femenina. Amb actuacions de Meritxell Neddermann, BRU, Patricia Atzur i Au Rora, el festival reafirma el seu compromís amb el talent emergent i la cultura de proximitat.
Organitzat per l’Ajuntament del Catllar i l’associació LaCatllerenca, amb la direcció artística de Ferran Rull i Pol Segarra i Carré, el Festival GLAÇ neix amb la voluntat de reivindicar la música d’autor des d’una mirada íntima i arrelada al territori. Amb escenaris singulars com el Pou de Glaç i, com a novetat d’aquesta edició, la terrassa del Castell, el festival ofereix un entorn únic on gaudir de la música en directe amb aforaments reduïts i una atmosfera cuidada.
La programació arrencarà el divendres 27 amb l’actuació d’Au Rora, continuarà dissabte 28 amb la cantautora Meritxell Neddermann com a cap de cartell a l’escenari del Castell —acompanyada per BRU com a telonera—, i clourà el diumenge 29 amb Patricia Atzur. Totes les propostes comparteixen un mateix fil conductor: l’aposta per la qualitat artística, l’autenticitat i la veu de les dones dins el panorama musical actual.
L’edició 2025 incorpora també la col·laboració de la bodega Clos Montblanc, sumant el vi com a element que reforça el lligam entre cultura, territori i experiència sensorial. El cartell d’aquest any és obra de l’artista gràfic Concomito, que ha aportat una imatge visual fresca i contemporània al festival.
Les entrades ja estan disponibles als canals oficials del Festival GLAÇ i a la plataforma Entràpolis. Una cita musical per descobrir, viure i sentir el territori amb tots els sentits.