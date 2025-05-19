Judicial
La majoria dels acusats pels aldarulls arran de la mort d’un manter a Salou reconeixen haver participat en la protesta
Fiscalia demana penes de fins a quinze anys de presó pels delictes de desordre públic o danys a béns
El judici contra catorze persones acusades de provocar aldarulls a Salou l’11 d’agost de 2015 arran de la mort d’un manter senegalès han reconegut que van participar en els fets. El judici ha arrencat aquest dilluns a l’Audiència de Tarragona després de més de quatre hores de negociacions entre les defenses i el ministeri públic per assolir un acord.
Un dels nou investigats presents a la sala ha rebutjat el pacte i ha negat que hi participés. N’hi ha quatre en rebel·lia. Fiscalia demana penes de presó d’entre 8 i 15 anys pels delictes de desordres públics amb instruments perillosos, d’atemptat contra l’autoritat, de danys de béns, lesions amb instrument perillós, així com d’un de danys a béns de domini públic, vies fèrries i trànsit rodat.