Societat
Famílies de tota mena es troben a Salou per celebrar la diversitat
Unes 200 persones de tota Catalunya van participar ahir en una jornada lúdica i reivindicativa de la criança LGTBI
«Volem demostrar que les famílies diverses estem presents i existim», aquesta és la principal premissa de l’Associació de Famílies LGTBI de Catalunya (FLG) en paraules de la seva presidenta, Carla Álvarez. Ahir gairebé 200 membres de l’entitat van donar-se cita a Salou per commemorar el Dia de les Famílies.
«El dia del Pare i de la Mare no representa realitats com la nostra», reivindica Álvarez, qui també assenyala la «manca de drets» que tenen les famílies LGTBI davant la resta. Precisament, la jornada va iniciar amb la lectura d’un manifest en denuncia de l’increment dels discursos d’odi i les agressions, les traves administratives per inscriure a criatures al Registre Civil o la manca d’una educació inclusiva en la diversitat familiar.
Això sí, la major part del dia va estar marcada per un component lúdic, on unes 50 criatures van poder gaudir d’un viatge en ferri i un taller de figures de sorra, entre d’altres. «És molt positiu que els nostres fills i filles puguin conèixer a altres que també tinguin dos mares», assenyalava la Patrícia, una de les participants en la jornada.
Ella va arribar a Barcelona del País Basc amb la seva dona, que és polonesa, poc abans del naixement de la seva filla. La Patrícia destaca que l’associació l’ha ajudat també a «conèixer altres famílies del col·lectiu amb qui crear comunitat».
Una d’aquestes noves amistats és el Mireck, també polonès, qui apunta que «a les escoles no hi ha encara molta diversitat familiar» i veu en jornades com aquestes una oportunitat per tal que «no ho vegin com quelcom estrany». Si bé el Mireck assegura que no ha tingut «cap problema» al centre educatiu, sí que considera molt rellevant «fer pedagogia» perquè els nens entenguin les diversitats familiars que existeixen.
La FLG, amb més de 700 persones associades, és una de les entitats més grans d’aquest tipus a l’estat espanyol. Des de fa anys, celebren aquest esdeveniment a diferents punts del territori català per donar-se a conèixer. Segons la seva presidenta, Salou va rebre aquesta proposta «amb els braços oberts». Álvarez valora molt positivament «que les institucions públiques s’involucrin» amb la seva tasca.
Les paraules d’Álvarez coincideixen amb les de Júlia Gómez, regidora d’Igualtat de Salou, qui referma que aquesta «és una ciutat d’acollida, oberta i respectuosa amb la diversitat». Per a Gómez, iniciatives com aquesta «contribueixen a construir una societat més justa, integradora i cohesionada».
Una destinació oberta
La celebració del Dia de les Famílies Diverses és només un dels actes que acollirà Salou aquest any en matèria de turisme ‘gay-friendly’. Aquest mes de juny també tindrà lloc la ‘Proud of Salou’, la primera festa de celebració de l’Orgull al municipi. D’altra banda, el maig del 2026 està prevista Trobada Familiar Nacional, un acte similar al d’ahir, però amb representació de tot l’estat, on s’espera la visita d’unes 600 persones.
Recentment, l’hotel Blaumar va ser el primer de Salou en rebre el certificat ‘Queer Destination’, que reconeix a empreses turístiques formades en matèria LGTB. Des del consistori volen donar suport al sector privat per augmentar aquests segells.