Mobilitat
Comença el tall per adequar l’A-27 entre la Pobla i Constantí
La calçada dreta quedarà inhabilitada durant tres setmanes entre els punts quilomètrics 6 i 9
Avui comencen les obres de millora de l’asfaltatge de l’autovia A-27 al seu pas per Constantí i la Pobla de Mafumet. Per aquest motiu, des de les 20 hores es produirà un tall a la calçada dreta entre els punts quilomètrics 6 i 9. El tràfic es desviarà per la calçada de l’esquerra, la qual quedarà inhabilitada per al doble sentit de la circulació.
Aquests són uns treballs llargament reivindicats pel sector dels transportistes i els usuaris d’aquesta via. Ara, el Ministeri de Transports ha inclòs l’adequació en un contracte global de manteniment de carreteres amb un valor de 15,3 milions d’euros. La previsió és que les obres, i conseqüentment el tall de la via, s’allarguin fins al pròxim 9 de juny.
Segons els càlculs de la Federació Empresarial d’Autotransport de Tarragona (FEAT), més de 3.000 camions passen cada dia per aquesta carretera, ja que suposa la principal connexió entre el Port de Tarragona i el pol industrial de Tarragonès.
A aquesta xifra se li hauria de sumar el pas de centenars de turismes, un tràfic que s’ha vist augmentat des de l’obertura del túnel del Coll de l’Illa.
El pas continuat de vehicles pesants havia propiciat un paviment desgastat i ple de sots. Aquest fet va comportar fins i tot una senyalització que obligava a reduir la velocitat en aquest tram. Des de la FEAT havien denunciat reiteradament el «perill la seguretat i comoditat» dels vehicles en aquesta via.
Més de 15 MEUR a Tarragona
El Ministeri de Transports està abordant les labors de manteniment preventiu i millora del ferm de 1.516 km de carreteres convencionals de tot l’estat, incloent-hi algunes autopistes i autovies.
Per a això, es van licitar tres contractes dividits en un total de 25 lots. Els treballs que comencen avui s’emmarquen en el lot 4 del contracte licitat per a les comunitats d’Aragó, Catalunya, Múrcia, La Rioja i Comunitat Valenciana, amb un pressupost de licitació de 90,6 milions d’euros (IVA inclòs).
A Catalunya, aquest lot dedicarà un pressupost de 15,3 milions i s’actuarà a les carreteres tarragonines A-27, A-7N, AP-2, AP-7, N-235, N-240, N-240A, N-340, N-340A, N-42, N-420A i T-11. L’actuació s’inclou dins del programa de conservació i manteniment de la Xarxa de Carreteres de l’Estat, en el qual aquest Ministeri ha invertit 118,59 milions d’euros des del 2018 a Tarragona.