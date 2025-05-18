Societat
El nou 'souvenir' de Salou que trenca estereotips
Es tracta del llibret ‘Salou, un mar de Cultura’, dissenyat per Muntsa Sucarrats
El llibret Salou, un mar de Cultura, de Muntsa Sucarrats (Olesa de Montserrat, 1984) ha estat el souvenir guanyador de la primera edició del Premi SouvenirART, convocat per la Càtedra d’Innovació i Recerca Turística Salou-Costa Daurada, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Salou.
El souvenir premiat ha estat seleccionat, per unanimitat, per abordar de manera creativa i original la identitat de la destinació salouenca. Es tracta d’un format petit, tangible i accessible i permet recordar la capital de la Costa Daurada de manera artística, transmetent la seva història i la cultura, de forma activa.
L’acte del lliurament del premi ha tingut lloc aquest divendres al passadís del TAS, on s’ha inaugurat, a més, l’exposició de les 51 imatges relatives als souvenirs que han ideat tots els artistes, artesans i dissenyadors participants.
Una presentació que ha comptat amb l’assistència del vicepresident del Patronat Municipal de Turisme, Hèctor Maiquez; la directora de la Càtedra d’Innovació i Recerca Turística Salou-Costa Daurada, Marta Nel·lo; Noemí Rabassa, professora de Màrqueting Turístic i investigadora de la Càtedra d’Innovació i Recerca Turística Salou Costa-Daurada, comissària de l’exposició; l’artista multidisciplinària, Fina Veciana; i la regidora de Serveis Culturals i Ensenyament de l’Ajuntament de Salou, Julia Gómez.
El vicepresident del Patronat de Turisme, Hèctor Maiquez, ha posat en valor la importància de Salou com a «una de les principals destinacions turístiques de Catalunya» i ha dit que «és molt més que sol i platja». Una de les tasques de la Càtedra universitària és «redefinir el turisme, activitat que genera debat, i que cal fer amb rigor». Maiquez ha definit el souvenir com una «extensió de l’experiència turística dels nostres visitants».
Per la seva banda, Marta Nel·lo ha agraït la «bona acollida i implicació que ha tingut el concurs», com a repte, i ha emfatitzat el sentit dels souvenirs, que «representen i enllacen amb la imatge actual de la destinació i la que es vol projectar».
Finalment, la comissària de l’exposició, professora i investigadora Noemí Rabassa, ha dit que el souvenir «encapsula l'essència de la destinació» i ha posat en valor la tasca d'artistes, artesans i dissenyadors, a més de fer públic el nom de la guanyadora.
D’altra banda, Muntsa Sucarrats és dissenyadora gràfica i directora d’art i fa més de quinze anys que treballa en l’àmbit de la comunicació i la publicitat, desenvolupant projectes per a empreses, institucions i entitats culturals. Actualment, viu a Barcelona i estudia grau d’Arts a la UOC, on amplia els seus coneixements artístics.
La seva idea creativa i versàtil l’ha plasmat en un llibret on es pugui mostrar el patrimoni, la cultura, la història i les tradicions de Salou, llocs emblemàtics, símbols culturals com els gegants, amb il·lustracions d’estil naïf i colors suaus i mediterranis, com els blaus i els terrosos, reflectint la calidesa de Salou, segons les seves pròpies paraules.
El jurat qualificador ha estat David Places, responsable d’Internacionalització i Cultura de l’Àrea d’Artesania del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya; Jordi Tresseres, director del Laboratori de Patrimoni, Creativitat i Turisme Cultural i Consultord’UNESCO en Cultura, Turisme i Desenvolupament sostenible; Fina Veciana, artista multidisciplinar; Natàlia Bel, tècnica de Promoció Turística del Patronat Municipal de Turisme de Salou; i Noemí Rabassa, professora de Màrqueting Turístic i investigadora de la Càtedra d’Innovació i Recerca i Turisme de la URV.