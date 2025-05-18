Successos
Una baralla amb arma blanca a la Pineda deixa un ferit greu
El presumpte agressor, un home de 28 anys amb antecedents, ha estat detingut pels Mossos d’Esquadra
Una baralla amb arma blanca ha deixat un home ferit greu aquesta matinada a la zona d’oci nocturn de la Pineda. Els fets han tingut lloc cap a les 2.30 h, en el marc d’una disputa que ha anat pujant de to fins a derivar en una agressió amb arma blanca, segons fonts policials.
En arribar al lloc dels fets, els Mossos d’Esquadra han localitzat un home que presentava diverses ferides d’arma blanca. La víctima ha estat atesa pels Sistema d’Emergències Mèdiques i traslladada d’urgència a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, on es troba ingressada en estat greu.
El presumpte agressor, un home de 28 anys amb antecedents, ha estat detingut pels Mossos d’Esquadra. La policia manté oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l’incident.