Mercaderies per l’Interior: «El tercer fil posa en risc la salut i la seguretat de la població»
La plataforma adverteix que l’increment del pas de mercaderies perilloses per la línia de costa «vulnera drets fonamentals»
La plataforma Mercaderies per l’Interior ha advertit aquest dissabte que el pas de trens amb mercaderies, algunes d'elles perilloses, prop dels nuclis de població comporta un gran risc per als habitants, vulnera lleis i drets humans i atenta contra la salut de les persones.
En un acte celebrat aquest dissabte a Roda de Berà, diversos experts han valorat les conseqüències que tindrà la posada en funcionament del tercer carril ferroviari al seu pas per la zona de Tarragona, la qual cosa permetrà incrementar la circulació de trens de mercaderies en aquest corredor.
El catedràtic de Dret Civil Sergio Nasarre ha afirmat que «la posada en funcionament del tercer carril i el consegüent augment del tràfic de trens de mercaderies per la línia de costa (al seu pas per la província de Tarragona) suposa una vulneració dels drets a la vida, a la seguretat, a la salut i a la privadesa de les persones, així com una violació de lleis i normatives espanyoles i europees».
Nasarre ha assenyalat que amb el tercer carril es multiplicarà el nombre de trens de mercaderies que circulen per la línia de costa amb combois més llargs i pesats, de fins a 750 metres de longitud, la qual cosa «agreujarà els riscos i els mals que ja pateixen les persones que viuen prop de les vies».
En aquest sentit, ha subratllat l'«enorme risc que representa el pas de les mercaderies perilloses tan prop d'habitatges, col·legis o instal·lacions esportives, ja que si es produeix un accident, que ningú nega que qualsevol dia pugui ocórrer, les conseqüències serien desastroses».
El catedràtic ha apuntat que la Generalitat ja té catalogat aquest tram com «una via perillosa per l'alt risc d'accident», i ha afegit que «el 60 % de les mercaderies perilloses que circulen per Tarragona són inflamables, el 2 % són productes tòxics i el 5% són tòxics i inflamables».
Com a exemple del que pot succeir en cas de sinistre, ha destacat que «una fuita contínua en un contenidor de diòxid de sofre arriba a 3,7 quilòmetres i provoca 3.000 víctimes».
«Ja hi ha gent que viu prop de les vies i que s'està medicant perquè el soroll li causa insomni, estrès, ansietat… I això es multiplicarà», ha vaticinat.
Així mateix, ha manifestat que l'increment de trens de mercaderies també impactarà negativament en elements patrimonials com l'amfiteatre romà de Tarragona, «ja que l'augment de les vibracions podria afectar l'estabilitat d'aquest monument».
Nasarre ha manifestat que la plataforma Mercaderies per l’Interior porta cinc anys denunciant en totes les instàncies «aquesta vulneració de drets i violació de lleis» i ha mostrat la seva esperança al Parlament Europeu, al mateix temps que ha anunciat que estan preparant iniciatives legals «per posar fre a aquest increment dels riscos per a les persones d'aquest territori».
Per la seva banda, la també membre de la plataforma Vanessa Climent ha demanat als polítics que «vetllin per la salut dels habitants d'aquest territori», i ha animat ciutadans i polítics a anar plegats a Madrid perquè els sentin.
«Perquè no és qüestió de diners, sinó de voluntat política. A Valladolid estan traient les mercaderies de la ciutat. Per què no passa això a Tarragona? Potser necessitem un ministre de Tarragona perquè algú ens faci cas», ha conclòs Climent.