Vila-seca inaugura una exposició sobre Modernisme amb obres de Gaudí, Jujol, Mucha, Casas o Mir
L’exposició compta amb una cinquantena de peces i s’ha fet en col·laboració amb el MNAC
Aquest dijous es va inaugurar al Castell de Vila-seca l’exposició Modernisme, una mostra que recull una cinquantena d’obres i que s’ha fet amb la col·laboració del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i la Diputació de Tarragona.
Entre les peces exposades hi ha una representació de pintura, dibuix, arts gràfiques i aplicades, escultura i arquitectura modernistes d’autors com Gaudí, Busquets, Gassó, Mucha, Rusiñol, Mani, Gimeno Arasa, Mir, Llimona, Nonell, Casas, Morera, Masriera, Vidal, Canals, Gargallo, Jujol, Planella, Sardà, Torent o Gual.
Les obres exposades al Castell provenen de fons diversos: encara que la majoria són del MNAC, també hi ha peces de l’Arxiu Jujol, el Museu d’Història de Catalunya, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu Pau Casals, el Museu Cau Ferrat de Sitges o el Museu de Valls entre altres.
Cinc peces mai exposades
Entre les obres, a més, hi ha cinc peces mai exposades fins al dia d’avui. Es tracta de cinc obres inèdites de Jujol que han estat cedides per a aquesta exposició. Són cinc peces de ceràmica decorada que, tal com explicava ahir Damià Amorós, comissari de la mostra, «només havien vist els seus fills, perquè eren a casa seva». Una altra peça extraordinària, detallava Amorós, «és un fragment de paviment que potser haureu vist si sou de Reus o heu passejat pel Passeig de Gràcia, tot i que no estava pensat per ser a l’exterior». Aquest fragment, que obre l’exposició, «havia d’anar a la Casa Batlló, però allà no va agradar i Gaudí el va reaprofitar per a la Casa Milà».
L’exposició, explicava el comissari, va ser concebuda pensant sobretot en el Camp de Tarragona encara que, un cop enllestida, van ser conscients que l’abast de la mostra la convertia en «una exposició de país». Això no obstant, Modernisme incideix en l’art generat o inspirat pel nostre territori, en àmbits com la sala dedicada a Joaquim Mir, amb set obres que posen de manifest que «va pintar el Camp de Tarragona com ningú» i on també hi ha una peça extraordinària. Es tracta d’un retrat fet a carbonet d’una persona que l’acompanyava.
A l’exposició del Castell de Vila-seca s’hi mostren també dues peces signades per Lluïsa Vidal qui, en paraules del comissari, «és una de les millors pintores que hem tingut al país, i que va trencar motlles en un món professional ple d’homes». De Vidal s’exposen «un oli de grans dimensions i d’una vivacitat extraordinària» juntament amb un interessant esbós.
El MNAC fa territori
Aquesta és la primera exposició fruit de l’acord signat l’any passat entre l’Ajuntament de Vila-seca i el Museu Nacional d’Art de Catalunya amb l’objectiu de fer visible el discurs, la riquesa i la qualitat de l’art català en el territori. Modernisme es podrà visitar fins al 14 de setembre i, com és habitual al Castell de Vila-seca, se n’oferiran visites guiades. A més, aquest diumenge 18 de maig, amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus, el Castell i el Celler de Vila-seca es podran visitar de manera lliure i gratuïta.